Convenio para asistir a personas electrodependientes

La SCPL y la Fundación Luz de Esperanza ratificaron su compromiso para con los usuarios electrodependientes con más de 50 equipos otorgados a familias de Comodoro.

En el marco de un acto institucional encabezado por autoridades de ambas entidades, el pasado viernes 29 de mayo, en la Sala de Sesiones de la SCPL, se firmó un convenio para fortalecer la asistencia a personas electrodependientes.

Por parte de la Fundación Luz de Esperanza estuvieron presentes su presidente, Christian Sosa, y la vicepresidenta, Angelina Castro. Acompañaron miembros de la organización y familias electrodependientes, entre ellos: Horacio Vilches, Pedro Buenanueva y Haydeé Gómez.

También estuvieron presentes el secretario de Salud de Comodoro Rivadavia, Jorge Espíndola, y la subsecretaria de la cartera, Gabriela Moreno. En representación de la SCPL, participaron el presidente del Consejo de Administración, Franco Domizzi y el consejero, Lionel Lanzani.

imagen

LA LETRA DEL ACUERDO

El acuerdo formaliza y profundiza la articulación institucional que ambas organizaciones vienen sosteniendo desde hace años para acompañar a personas electrodependientes y sus familias, promoviendo acciones vinculadas a la asistencia, la difusión de derechos, la inscripción al Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS), la capacitación y el desarrollo de actividades comunitarias.

En ese marco, la SCPL implementará desde el 1° de junio de 2026 el Plan de Prevención y Mantenimiento Estival de Grupos Electrógenos (PPMEGE), destinado a asegurar el control, inspección y puesta en funcionamiento periódico de los equipos de respaldo entregados a usuarios electrodependientes registrados en el área de concesión de la Cooperativa.

imagen

Actualmente, la SCPL cuenta con más de 115 usuarios electrodependientes registrados y ha entregado en comodato más de 50 grupos electrógenos a familias de Comodoro Rivadavia, como parte de las políticas de acompañamiento y garantía del suministro eléctrico contempladas en la normativa vigente.

Asimismo, durante el acto se concretó la entrega en comodato de un grupo electrógeno institucional a la Fundación Luz de Esperanza, que será utilizado como respaldo ante contingencias o interrupciones del servicio eléctrico que puedan afectar a usuarios asistidos por la entidad.

La iniciativa se desarrolló en el marco de la conmemoración del Día del Electrodependiente por Cuestiones de Salud, instituido cada 17 de mayo por la Ley Nacional N° 27.628, fecha que busca visibilizar y concientizar sobre los derechos de las personas electrodependientes.