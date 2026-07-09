Tras romper su récord, Messi le prometió un regalo a Klose

La historia de los récords en la Copa del Mundo sumó un nuevo capítulo tras la consagración de Lionel Messi como máximo goleador de los torneos, superando la marca que ostentaba el alemán Miroslav Klose desde 2014. El hecho, que se produjo durante el último Mundial de Estados Unidos 2026, derivó en una conversación telefónica entre ambos futbolistas, una escena inédita que trascendió gracias a los testimonios del propio Klose.

El actual entrenador del FC Nürnberg, quien mantiene una relación de amistad con el seleccionador argentino Lionel Scaloni —su excompañero en la Lazio—, detalló que fue el técnico quien facilitó el contacto. “El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, fue mi compañero en la Lazio de Roma y seguimos en contacto con regularidad. Él organizó una llamada entre Messi y yo después de que igualara mi récord goleador en la Copa del Mundo. Fue muy emotivo", relató Klose en una transmisión del club alemán que recogió Bild.

Hasta aquella edición del torneo, el exdelantero germano había mantenido el récord con 16 goles, marca que Messi pulverizó con los ocho tantos que suma en el Mundial de 2026, alcanzando así un total de 21 conquistas en seis participaciones.

“Por supuesto, Messi y yo nos hemos encontrado en el campo de vez en cuando, lo cual siempre fue agradable y respetuoso. Pero esta llamada fue la primera vez que hablamos durante un tiempo prolongado fuera de ese contexto. Me dijo que me iba a enviar una camiseta firmada”, expresó Klose en el programa de entrevistas del FC Nürnberg.

La relación entre ambos goleadores, marcada por el respeto mutuo, se remonta a varios encuentros dentro de la cancha, incluido el recordado cruce en la final del Mundial de Brasil 2014, donde la selección de Alemania logró quedarse con el título tras vencer a Argentina.

En la previa al inicio de la cita mundialista, Klose se refirió al récord que estaba en disputa y adoptó una postura generosa y admirativa hacia el argentino. “No importa, el récord se romperá de todas formas, y Messi será bienvenido a hacerlo. Soy un gran fan de Messi, siempre lo he sido”, compartió el exdelantero alemán, según citó Bild.

De hecho, tras el gol número 17 del rosarino en el torneo, Klose lo felicitó a través del periódico alemán Süddeutsche Zeitung: “¡Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos para mí! ¡Felicidades, campeón!”.