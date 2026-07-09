Con goles de Mbappé y Dembélé, Francia derrotó 2-0 a Marruecos

Las dos estrellas le dieron la victoria a Les Bleus ante el conjunto africano y esperan por España o Bélgica en semifinales.

A Francia le bastaron seis minutos para ganarle 2-0 a Marruecos en el Estadio Boston y avanzó a las semifinales por tercer Mundial consecutivo. Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé marcaron los goles de Les Bleus en el segundo tiempo para encaminar la clasificación a la próxima instancia, donde esperan por España o Bélgica.

Bono fue la gran figura del primer tiempo en los Estados Unidos. El arquero del Al Hilal sostuvo a Los Leones del Atlas en más de una oportunidad con atajadas de relieve sobre Mbappé, Dayot Upamecano y Désiré Doué, pero su principal intervención llegó en los instantes previos a la pausa de hidratación.

Antes de la media hora de juego, Noussair Mazraoui cayó en la gambeta de Mbappé, lo derribó en el área y el árbitro Facundo Tello cobró la pena máxima sin dudarlo.

Luego de un minucioso chequeo de Hernán Mastrángelo en el VAR, se validó la decisión de campo y el mismo jugador ejecutó un derechazo sin potencia, que tampoco fue esquinado, y lo atajó sin problemas Bono para extender la paridad en el resultado.

En la vereda propia, los africanos apostaron a las transiciones rápidas, pero les costó aprovechar la velocidad de Brahim Díaz y las incursiones de Achraf Hakimi en campo ajeno.

De regreso del entretiempo, los dirigidos por Mohamed Ouahbi intentaron adoptar una postura de protagonismo ante el campeón de Rusia 2018, pero las individualidades de Francia volvieron a salir a flote para convertir dos goles en seis minutos. Mbappé se tomó revancha del penal fallado para marcar el 1-0 con un tiro esquinado al palo más lejano de Bono y Dembélé selló el 2-0 con un derechazo desviado a medias por el arquero.

El plantel de Didier Deschamps volvió a imponerse a Marruecos como en la semifinal de Qatar 2022 y está entre las mejores cuatro selecciones de la Copa del Mundo. Ahora, espera por el vencedor del cruce entre españoles y belgas, que jugarán este viernes desde las 16:00 (hora argentina) en Los Ángeles. La primera semifinal se disputará el próximo martes en idéntico horario en Dallas.

Del otro lado del cuadro, las dos llaves tendrán su disputa durante el día sábado. En primer turno, Noruega e Inglaterra se disputarán el tercer boleto a semifinales desde las 18:00 en Miami y Argentina chocará con Suiza desde las 22:00 en Kansas City. Los ganadores se cruzarán el miércoles a partir de las 16:00 en Atlanta.