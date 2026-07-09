La fascinante teoría socio-religiosa detrás del fracaso de Brasil

Tras la eliminación de Brasil, analistas y demógrafos debaten cómo las transformaciones de la fe y la polarización partidaria quebraron el poder intangible del pentacampeón.

La inesperada y prematura eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega no solo dejó en shock al planeta fútbol, sino que desató una profunda crisis de identidad en el país sudamericano. Más allá de los análisis estrictamente deportivos, una fascinante teoría socio-religiosa viene ganando fuerza entre especialistas para intentar explicar el declive sostenido de la selección más ganadora de la historia, vinculando directamente los cambios demográficos y culturales del país con el rendimiento dentro de la cancha.

Históricamente, el fútbol brasileño construyó su mística sobre un fuerte arraigo a la cultura y la iconografía del catolicismo, evidenciado durante décadas en rituales clásicos como el de los jugadores persignándose antes de pisar el césped. Esta matriz religiosa no es un dato menor para los estadísticos: a lo largo de la historia de la Copa del Mundo, solo una edición (Inglaterra en 1966) fue conquistada por una nación considerada definitivamente no católica.

Sin embargo, Brasil atraviesa una transición demográfica profunda y los especialistas prevén que los protestantes podrían superar en número a los católicos en las próximas décadas. Esta transformación social se trasladó de forma paulatina al seleccionado, con raíces que se remontan al influyente movimiento de los Atletas de Cristo en los años 80 y que consolidó a grandes íconos de la verdeamarela como Taffarel, Kaká y Lúcio.

Con el correr de los años, las expresiones externas de fe dentro del plantel mutaron desde los gestos católicos más discretos hacia rituales evangélicos altamente visibles, caracterizados por masivas rondas de oración sobre el césped después de los partidos y remeras con marcadas consignas religiosas.

A la par de la transformación espiritual, el protestantismo evangélico en Brasil tejió lazos sumamente estrechos con la política conservadora local, de manera muy específica con el entramado del expresidente Jair Bolsonaro.

Esta alianza terminó por trasladarse directamente al vestuario, dado que muchos futbolistas de renombre internacional respaldaron públicamente al líder político. Como consecuencia directa, la icónica camiseta amarilla, que durante décadas funcionó como un símbolo laico de orgullo nacional e identidad indiscutida, pasó a ser percibida como un uniforme partidario.

La fractura definitiva de su estatus como emblema de unidad se evidenció de forma dramática en enero de 2023, cuando fue utilizada de manera masiva por los manifestantes que asaltaron las sedes de los edificios gubernamentales en Brasilia.

De acuerdo con esta corriente de análisis sociológico, las selecciones nacionales obtienen una fuerza única, simbólica e intangible cuando logran representar a un país cohesionado. Al arrastrar al equipo nacional hacia el barro de la política doméstica y la polarización religiosa, ese poder de unión quedó severamente debilitado.

Las estadísticas recientes reflejan que el bache es profundo: desde su última época de gloria dorada, Brasil apenas logró acceder a una sola semifinal en sus últimos seis intentos mundialistas, una preocupante racha que incluye la traumática e histórica derrota por 7 a 1 contra Alemania en 2014.

Más allá de que las fricciones culturales y los dilemas de fe ofrecen un trasfondo psicológico atrapante para comprender la actual ansiedad colectiva de la sociedad brasileña, la realidad del fútbol moderno exige un diagnóstico más pragmático.

A la hora de la verdad, el análisis cierra con una certeza rotunda: el plantel actual de Brasil, sencillamente, no cuenta con el nivel de otras épocas. La alarmante falta de una cohesión táctica de élite en el circuito europeo y la evidente ausencia de cracks generacionales capaces de ponerse el equipo al hombro en los momentos límite surgen como las razones principales y terrenales de su incapacidad para avanzar hacia los cuartos de final en este Mundial 2026.

Fuente: Perfil