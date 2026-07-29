Hernán Navarro Marañón expuso la precariedad con la que trabajaron durante el corte de luz del lunes.

"Tuvimos que ventilar manualmente a un paciente", afirman en el hospital de Esquel

Tras la denuncia formal presentada por personal del Servicio de Cirugía del Hospital Zonal de Esquel, nuevos testimonios se suman para visibilizar la crisis de infraestructura que, según expresan, atraviesa el nosocomio.

Hernán Navarro Marañón, cirujano general del centro médico, brindó detalles de lo ocurrido durante la mañana del lunes, cuando un corte general de luz dejó a oscuras a la planta quirúrgica en pleno procedimiento.

Al momento de la interrupción del suministro eléctrico se estaban realizando dos cirugías en simultáneo. "Se cortó la luz y no hubo respuesta del equipo motor. Estuvimos más de 20 minutos esperando que vuelva", relató el profesional.

La falta de energía de respaldo automática paralizó de inmediato el equipamiento biomédico clave que no posee baterías autónomas, como las torres de laparoscopía, los electrobisturíes y el Arco en C. Sin embargo, la situación más crítica la afrontó el área de anestesiología.

"En una de las mesas de anestesia, al paciente hubo que 'bolsearlo'. El anestesiólogo acciona manualmente para poder ventilarlo", graficó el médico, exponiendo el enorme riesgo vital.

Al mismo tiempo, el equipo de salud completo debió iluminar el campo operatorio con sus propios teléfonos: "Estaba la luz del celular de toda la planta quirúrgica alumbrando para que podamos concluir. Lo primero está en el paciente, así que de alguna manera hay que resolverlo".

Afortunadamente, y gracias a la amplia trayectoria de los profesionales, ambas intervenciones pudieron completarse con éxito: "Por suerte, los pacientes fueron a la sala sin ninguna complicación. Creo que en eso está la experiencia y la expertise del equipo quirúrgico que hace que esto salga adelante".

Lejos de tratarse de un episodio aislado, el especialista reveló que el hospital sufre esta precariedad desde hace años y que las respuestas oficiales nunca llegaron a resolver la falla de fondo.

"Esto que ocurrió no es la primera vez que pasa. Justo hoy, 28 de julio, cumplimos un año de otra situación similar que vivimos", denunció Navarro Marañón, agregando que el reclamo por un grupo electrógeno acorde a las dimensiones del hospital se remonta a antes de la pandemia de COVID-19.

Respecto al motivo técnico por el cual el hospital queda desprotegido ante un apagón de la red pública, el cirujano detalló la falencia estructural: "Hay un equipo electrógeno, pero como es a gas no funciona porque no le da el caudal. Si se prende, se apaga".

Ante la inutilidad del generador principal, la solución implementada en el nosocomio consiste en un sistema manual y parcializado: "Han sectorizado con un equipo manual donde tiene que venir una persona a conectar un bypass de luz que hicieron ahí".

Incluso, el profesional remarcó que cuando la energía retorna a través de esa conexión de emergencia, sólo abastece a uno de los tres quirófanos, dejando desprotegida a la mayor parte de la planta quirúrgica, así como a sectores sensibles como la Terapia Intensiva y Neonatología.

Fuente: EQS Notas