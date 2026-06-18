La familia Messi rompió el silencio sobre la salud de Jorge Messi

A través de un comunicado, el entorno del capitán argentino confirmó que su padre permanece bajo seguimiento médico y cuestionó la difusión de rumores y especulaciones sobre una situación que definió como privada y familiar.

La familia de Lionel Messi difundió este jueves un comunicado para referirse al estado de salud de Jorge Messi y responder a las versiones que circularon en las últimas horas. Mientras el capitán de la selección argentina continúa en Kansas City con la preparación para el Mundial 2026, sus allegados decidieron pronunciarse públicamente ante la creciente difusión de rumores.

En el texto, la familia informó que Jorge Messi atraviesa una situación de salud y que actualmente se encuentra bajo seguimiento médico, con una evolución favorable dentro del cuadro que presenta. Además, expresó su malestar por el tratamiento público que recibió el tema y remarcó que únicamente el círculo familiar más cercano dispone de información precisa sobre su estado.

El comunicado también sostuvo que cualquier dato o versión que no provenga de la familia carece de validez y pidió actuar con responsabilidad, prudencia y humanidad frente a una cuestión vinculada a la salud y la intimidad de una persona.

La decisión de hacer pública la aclaración llegó después de que distintas versiones comenzaran a multiplicarse durante la mañana en grupos de WhatsApp de Rosario y Buenos Aires. Según trascendió, familiares directos intentaron inicialmente llevar tranquilidad, aunque la repercusión alcanzó tal magnitud que finalmente optaron por emitir un mensaje oficial.

En paralelo, la selección argentina continuó con su rutina en Kansas City de cara al partido del lunes frente a Austria. Lionel Messi participa de los entrenamientos mientras atraviesa una situación personal que él mismo había mencionado tras el debut mundialista ante Argelia, cuando reconoció haber vivido días difíciles y agradeció el respaldo recibido por parte de la delegación y sus compañeros.

De acuerdo con la información citada por La Nación, Jorge Messi fue sometido el martes a una intervención relacionada con el tratamiento médico que viene realizando desde hace tiempo y evolucionó favorablemente. Desde el entorno familiar cuestionaron la dimensión que alcanzaron las versiones difundidas sobre su estado de salud y reiteraron el pedido de respeto por la privacidad durante este proceso.