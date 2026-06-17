Juan Hernández continuará detenido por el tiroteo en la Oficina Judicial

El tribunal revisor rechazó el planteo de la defensa de Juan Hernández y ratificó los cuatro meses de prisión.

La mañana de este miércoles se realizó, de manera semipresencial, la audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumple Juan Hernández, uno de los coimputados en la causa por la tentativa de homicidio agravado ocurrida en octubre del año pasado frente a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia. La instancia fue solicitada por la defensa y estuvo a cargo de los jueces penales de Esquel, Carlos Richieri y José Ennis.

Durante la audiencia, la defensora pública Vanesa Vera solicitó la revocación de la medida de coerción dispuesta oportunamente por la jueza penal Raquel Tassello. Argumentó que la resolución era “arbitraria, carente de fundamentación y contradictoria”, además de sostener que debía aplicarse el principio de igualdad en relación con la situación procesal de los demás imputados de la causa.

En ese marco, pidió que Hernández recuperara la libertad bajo medidas sustitutivas, proponiendo como condición su presentación diaria ante la Oficina Judicial.

Por su parte, la fiscal general Andrea Rubio solicitó que se mantuviera la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses o hasta la realización de la audiencia preliminar, lo que ocurra primero. La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la resolución cuestionada se encuentra debidamente fundada y descartó que exista una vulneración al principio de igualdad.

Asimismo, señaló que la situación procesal de Hernández presenta particularidades que justifican la continuidad de la medida cautelar. También remarcó que existen elementos de convicción suficientes para sostener su participación activa en el hecho investigado y advirtió sobre la persistencia del peligro de fuga, considerando la gravedad del delito atribuido y la pena en expectativa, que en caso de condena sería de cumplimiento efectivo.

Finalmente, el tribunal de revisión resolvió confirmar íntegramente la decisión adoptada por la jueza Tassello al considerar que no presenta arbitrariedad y cuenta con fundamentos suficientes.

De esta manera, Juan Hernández continuará en prisión preventiva por el plazo de cuatro meses o hasta la celebración de la audiencia preliminar, según lo que ocurra primero.