Vendían alcohol en forma clandestina en Km 8

Ahora, el jefe de la seccional del distrito proyecta canjear las bebidas por alimentos para comedores.

Conscientes de la crítica situación económica que se atraviesa, policías de Comodoro gestionan canjear bebidas alcohólicas secuestradas por alimentos no perecederos para donar a comedores.

El jefe de la Comisaría de Km 8, Hugo Morales, explicó que “el día sábado, alrededor de las 13 horas, se realizó una allanamiento en una vivienda del IPV, en el barrio de Edisur, porque teníamos conocimiento de que en ese domicilio se estaban vendiendo bebidas alcohólicas de manera clandestina”.

Agregó que “esto fue corroborado por un trabajo de campo que realizó el personal policial durante los fines de semana en horarios nocturnos”.

Asimismo, aclaró que “se detectó que en el domicilio se vendían bebidas alcohólicas a través de una ventana. Con esa información se solicitó un pedido de allanamiento al Tribunal de Faltas Nº 3”.

“Cuando ingresamos a la vivienda el día sábado, observamos que la vivienda estaba habitada por gente de nacionalidad boliviana quienes realizaron una ampliación de 4 metros aproximadamente, para usarlo como comercio”, indicó.

En este marco, destacó: “en el lugar se pudo detectar una balanza, caja registradora y posnet. Llamó la atención que la gente no ingresaba al local comercial a comprar, sino que lo hacía a través de la ventana. Notamos que en ese lugar también había bebidas alcohólicas en heladeras exhibidoras en la parte de la cocina”.

“Se hallaron muchas cajas de vino, cerveza y licores. Se procedió al secuestro de más o menos 1200/1300 litros de bebidas alcohólicas”, afirmó.

A su vez, indicó que “se habló sobre la posibilidad de intercambiar esas bebidas alcohólicas por alimentos no perecederos”.

“Hablamos con el jefe de la Unidad Regional para ver si existe la posibilidad de hacer esto”, concluyó Morales.