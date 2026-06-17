Vandalismo en el CAPS de Stella Maris: reclaman vigilancia urgente

Desde la Asociación Vecinal pidieron la instalación de cámaras de seguridad para proteger el edificio y garantizar el funcionamiento de las prestaciones.

El Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Stella Maris volvió a sufrir un episodio de vandalismo que generó preocupación entre vecinos y autoridades barriales. Tras los daños registrados en el edificio, la Asociación Vecinal expresó su malestar y reclamó acciones concretas para reforzar la seguridad en el sector.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la entidad sostuvo que los ataques afectan directamente a una institución clave para la atención sanitaria de numerosas familias del barrio. En ese sentido, remarcaron que los destrozos sobre cristales, aberturas y otros sectores de la infraestructura impactan en el normal desarrollo de las prestaciones que allí se brindan.

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Desde la conducción vecinal señalaron que la reiteración de estos hechos genera un creciente malestar en la comunidad y advirtieron que la situación requiere medidas preventivas. Por ese motivo, insistieron con la necesidad de incorporar sistemas de videovigilancia en las inmediaciones del centro asistencial.

Según plantearon, la instalación de cámaras permitiría fortalecer el resguardo del edificio, aportar herramientas para la identificación de los responsables y actuar como un elemento disuasivo frente a futuros ataques. Además, consideraron que contribuiría a mejorar las condiciones de seguridad tanto para el personal sanitario como para quienes concurren al CAPS.

“Cuidar nuestras instituciones es defender el derecho de toda la comunidad a contar con servicios públicos seguros y en condiciones”, señalaron desde la Vecinal, que también convocó a los vecinos a denunciar este tipo de situaciones y acompañar las acciones destinadas a preservar los espacios comunitarios.