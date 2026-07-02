Morena Rial recibió una condena de tres años de prisión

La hija de Jorge Rial recibió una condena de tres años de prisión por su participación en robos cometidos en Villa Adelina y Castelar. Tras conocerse la sentencia, su defensa solicitó la excarcelación bajo el régimen de libertad condicional.

La jueza María Coelho homologó el acuerdo de juicio abreviado y condenó a Morena Rial a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en una serie de robos cometidos en viviendas de Villa Adelina y Castelar. Tras conocerse el fallo, sus abogados solicitaron la excarcelación bajo los términos de la libertad condicional.

La resolución fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro luego del acuerdo firmado entre el fiscal Patricio Ferrari y la defensa de Rial.

Qué resolvió la Justicia sobre Morena Rial y el pedido de excarcelación

Según informó La Nación, antes de resolver el pedido presentado por la defensa, la magistrada ordenó realizar un peritaje psicológico y dio intervención al fiscal Ferrari para que emita su dictamen. Mientras tanto, la joven continúa con arresto domiciliario, monitoreada mediante una tobillera electrónica y con prohibición de utilizar redes sociales.

La investigación atribuyó a Morena Rial tres hechos de robo junto con Lautaro Ledesma y Alan Fernández, mientras que una cuarta sospechosa, Luna González, permanece prófuga. La acusación sostuvo que los integrantes de la banda actuaban con una clara división de tareas para concretar los delitos.

El expediente señala que el robo más relevante ocurrió el 18 de enero de 2025 en una vivienda de Villa Adelina, cuyos propietarios estaban de vacaciones. Según la acusación, Rial condujo el vehículo utilizado por la banda mientras otros integrantes ingresaron a la propiedad tras forzar una ventana y sustrajeron distintos objetos de valor.

Los robos en Villa Adelina y Castelar que derivaron en la condena

Además, la mediática también fue imputada por otro robo ocurrido en Castelar, donde la banda escapó con un importante botín que incluía 32.000 dólares, cargadores de iPhone, auriculares Apple y perfumes importados. Durante su declaración, negó haber participado en ese hecho, aunque reconoció haber estado vinculada al episodio registrado en Villa Adelina.

En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Ferrari sostuvo que las pruebas reunidas permitían acreditar, con el grado de convicción requerido para esa etapa procesal, la responsabilidad de los imputados en los hechos investigados. Ahora, la Justicia deberá resolver si concede o no el beneficio de la excarcelación solicitado por la defensa.