Renunció Guido Giana, el viceministro de Salud cercano a Santiago Caputo

El secretario de Gestión Administrativa adujo motivos personales para dar un paso al costado en un área ligada a Lugones. Su salida se da en medio de la crisis del PAMI. Ya suman más de 200 las bajas en el Gobierno.

Guido Giana, secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud y virtual viceministro de la cartera que conduce Mario Lugones, dejará su cargo por motivos personales, según trascendió. El funcionario, que había asumido en noviembre de 2025 en reemplazo de Cecilia Loccisano, será sucedido por Rodrigo Sbarra, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de Coordinación Administrativa y será oficializado en las próximas horas mediante el Boletín Oficial.

La salida de Giana representa un nuevo cambio dentro del Gabinete de Javier Milei y eleva a más de 200 el número de funcionarios que dejaron sus cargos desde el inicio de la gestión libertaria.

De estrecha relación con Caputo y el consultor Rodrigo Lugones, el funcionario saliente se movía con fuerte peso propio dentro del organigrama sanitario, respaldado además por una trayectoria técnica en el sector privado y un marcado recorrido dentro del PRO.

Aunque formalmente ocupaba la Secretaría de Gestión Administrativa, Giana era considerado el número dos del Ministerio de Salud y uno de los hombres de mayor confianza del ministro Lugones. Su desembarco en la cartera sanitaria había sido interpretado, además, como un fortalecimiento de la influencia del asesor presidencial Santiago Caputo en un área estratégica del Gobierno.

Giana cuenta con el respaldo de Lugones, con quien comparte una larga relación profesional y personal. Antes de llegar al Gobierno fue director de Operaciones, Administración y Finanzas del Sanatorio Güemes, propiedad de Lugones junto a Enrique Nosiglia, e integró Exégesis Salud como consultor asociado.

Aunque el PAMI no dependía formalmente de su área, su experiencia como exgerente económico-financiero de la obra social durante el gobierno de Mauricio Macri lo convirtió en uno de los principales interlocutores frente a la creciente crisis financiera del organismo y los reclamos de farmacéuticos, odontólogos y otros prestadores, que denunciaron atrasos en los pagos, deudas acumuladas y un fuerte deterioro del sistema.

En mayo, el Ministerio de Economía autorizó un aporte extraordinario de $580.000 millones al instituto ante su crítica situación financiera. Sin embargo, las cámaras que nuclean a los prestadores continuaron denunciando un atraso del 102% en los valores de las prestaciones y advirtieron que persistían los problemas en los pagos y la prestación de servicios.

Tras la salida de Giana, el Gobierno avanzará con la designación de Sbarra como nuevo secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud mantendrá el esquema de conducción diseñado por Lugones.

La constante reconfiguración del Gabinete se convirtió en una de las marcas de la gestión de Milei. Desde el inicio de la administración, el Poder Ejecutivo acumuló más de 200 salidas entre renuncias, desplazamientos y reemplazos en distintos niveles de la estructura estatal.

Entre los cambios más relevantes figuran las sucesivas modificaciones en la Jefatura de Gabinete, con las salidas de Nicolás Posse, Guillermo Francos y, más recientemente, Manuel Adorni; además de los reemplazos de ministros como Diana Mondino en Cancillería, Guillermo Ferraro en Infraestructura y Mario Russo en Salud.

A esos movimientos se suman las salidas de funcionarios de segundas líneas y áreas estratégicas, como Eduardo Rodríguez Chirillo y ahora Guido Giana.