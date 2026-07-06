Karina es la dirigente con peor imagen del oficialismo

Según Atlas Intel, la hermana del presidente tiene una negativa del 76%. Martín Menem, que hace campaña con ella en las provincias, entró al top 5 de rechazos.

Karina Milei es la dirigente con peor imagen de La Libertad Avanza y sólo le gana a Alberto Fernández en el ránking que elaboró la última encuesta de Atlas/Intel y Bloomberg.

La pésima imagen de la hermana de Milei es un dato fuerte porque no sólo es la presidenta de La Libertad Avanza, sino quien tiene el control del gobierno. Su rechazo es del 76% y su diferencial negativo es del 64%, ya que sólo un 12% tiene una imagen positiva de ella.

Javier Milei tiene una imagen positiva de 40 puntos, lo cual quiere decir que a la hermana la apoya menos de un tercio de quienes todavía respaldan al presidente.

Sólo un dirigente de todo el país tiene peor imagen que la hermana del presidente: a Alberto lo rechaza el 88%. Es decir, casi 9 de cada 10 argentinos tienen una mala imagen del ex presidente, un rechazo incluso superior al de los referís.

Karina está prácticamente empatada con Horacio Rodríguez Larreta, que según la encuesta tiene un punto más de imagen negativa. El contraste de Karina es Patricia Bullrich, que es la política con mejor imagen del país, una situación que tiene en alerta a los Milei. La senadora tiene una positiva del 45 y una negativa del 52%, mientras que el presidente tiene 40 de positiva y 57 de negativa.

Otro dato de impacto para el gobierno es que Martín Menem entra al top five de dirigentes con peor imagen, un dato alarmante para el riojano que quiere suceder a Milei en la presidencia en 2031 de máxima y de mínima buscaría competir por la gobernación de La Rioja.

El presidente de la Cámara de Diputados tiene 69 puntos de imagen negativa pero un mejor diferencial que Karina, ya que alcanza los 25 puntos de imagen positiva.

La pésima imagen de Karina y Menem es un lastre para la campaña que encabezan ambos en el interior del país. Este mismo sábado viajaron a Misiones para lanzar una escuela de dirigentes de La Libertad Avanza (foto).

La confirmación del problema que supone que la primera cara del gobierno en la campaña tenga casi 80 de negativa provino del cineasta a sueldo de la Rosada, Santiago Oría.

"A donde va Karina Milei todo el mundo se quiere sacar una selfie con ella", publicó Oría junto a un video en el que se ve a Karina saludando a cinco personas en una parrilla. "Ah pero que nadie la votó o no es querida y coso", dijo el líder del Equipo Rocket que le hace difusión a la hermana presidencial, en una muestra nítida de debilidad.

Fuente: LPO