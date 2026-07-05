Santilli duplicó el valor de sus activos en los últimos 11 años de función pública

Uno de los temas que más movilizan al entorno del ministro coordinador es la composición de su fortuna.

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, ocupa desde el martes pasado la silla de jefe de la administración nacional en reemplazo del desgastado e investigado Manuel Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito. Su arribo se da con el impulso de la hermana presidencial Karina Milei y claro está, del presidente Javier Milei, quienes tomaron la decisión de correr al ex vocero ante la inminencia del avance de la causa judicial.

A lo largo de la última década, “el Colo” desarrolló funciones en distintas áreas del Estado. A nivel nacional y en la Ciudad también. Fue vicejefe de Gobierno porteño, acompañando a Horacio Rodríguez Larreta en dos elecciones. Fue diputado nacional, ministro del Interior, y ahora es el jefe de los ministros. Antes de asumir como vicejefe fue senador nacional y ostenta una larga trayectoria en la función pública.

Perfil puso la lupa sobre las declaraciones juradas que presentó el jefe de Gabinete a lo largo de la última década (2015-2025). Su patrimonio pasó de casi $3 millones en 2015 a uno de $968 millones en 2025 en números redondos.

En la última década Santilli presentó rigurosamente sus bienes y en los detalles se puede advertir el incremento que sus colaboradores relativizan. Tiene bienes por 968 millones de pesos.

Los años 2015 y 2016 fueron años claves, en los que Santilli se desprendió de tres propiedades inmuebles de los que era propietario (parcial o totalmente) para adquirir su actual y única vivienda a través de una hipoteca de “primer grado”, con Marcos Podestá, un contratista del Estado.

AL DIA CON LAS DECLARACIONES

En la última década Santilli presentó rigurosamente sus bienes y en los detalles se puede advertir el incremento que sus colaboradores relativizan. Tiene bienes por 968 millones de pesos.

Según las cifras declaradas, se trata de un crecimiento patrimonial que descontada la alta inflación acumulada durante el período oscila entre un 90% y un 130% de crecimiento real, dependiendo del tipo de cambio que se tome. En cualquier caso, Santilli logró duplicar el valor de sus activos en 11 años incluso medido en moneda dura siempre teniendo en cuenta el alza del costo de vida.

Nominalmente, el patrimonio del jefe de Gabinete se multiplicó 322 veces en moneda local.

La Declaración Jurada que presentó el funcionario al asumir como ministro del Interior a finales del año pasado, refleja un patrimonio de $968.683.486,86. Tomado el tipo de cambio al momento de asumir como titular de la cartera de Interior (11 de noviembre de 2025) de $1440,00 se trata de un patrimonio de U$S 672.696,86.

El patrimonio declarado de Santilli se concentra en un departamento de 304 m2 con cochera en la Ciudad, ubicado en la Avenida Figueroa Alcorta valuado en $748 millones al 2025. En las declaraciones de 2015 se señala que fue adquirido por el valor de $7.857.750,00. Por lo que tuvo un revalúo casi 10 veces superior.

El inmueble sufrió un salto en su valuación muy grande en 2022, cuando la AFIP, a través de una resolución obligó a los inmuebles ubicados en la CABA a aplicar el multiplicador x4 porteño (USC). Por ello, paso de estar valuado en 2021 en $13.214.139,74 a una valuación a fines de 2022 de $88.385.390,79.

Además, tiene un auto alta gama Volkswagen Vento modelo 2025 (valuado en $45 millones) y diversas cuentas en moneda local y en dólares en el país, además de ahorros en dólares.

A su vez posee acciones de la empresa familiar Sanfor por el equivalente a $149 millones. Santilli continúa con la posesión de las acciones, pero se desvinculó al inicio de este año de su rol en el Directorio de la empresa, por lo que solo cobra dividendos, aunque no tenga responsabilidades.

El único inmueble del que es propietario Santilli (el de la Avenida Figueroa Alcorta) fue adquirido en el año 2015, cuando era senador nacional por la Ciudad.

Ese mismo año había puesto a la venta tres inmuebles pero solo logra vender la propiedad ubicada en la calle Posadas. Con lo obtenido de dicha venta más una hipoteca adquirió la vivienda de Figueroa Alcorta. Dicha operación se ve reflejada en la DDJJ de 2015, donde figura una deuda por $ 7.117.000,00 con Podestá, un contratista del Estado que pasado al tipo de cambio de ese momento equivalía a US$ 550 mil.

EL NEXO MARCOS PODESTA

Marcos Podestá es el otro nexo que desata explicaciones en el entorno del Colo. Desde el entorno del jefe de Gabinete explicaron que Podestá no era un prestamista dado que no hubo contratos ni mutuos ni desembolso de dinero. Se trataba del vendedor del inmueble y se garantizó el cobro del saldo del precio de venta con una hipoteca de “primer grado” cobrando intereses a su nombre.

Más allá de las explicaciones oficiales, Podestá tenía vínculos familiares con Bruno Screnci, un hombre de estrecha confianza con “el Colo”.

Al año siguiente (2016) Santilli vendió los inmuebles de La Lomada (Pilar) y otro en la calle Cerviño, con los que logró cancelar las hipotecas y los intereses.

Fuente: Perfil