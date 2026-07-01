Nancy Pazos fulminó a Santilli: "Es casta absoluta"

La expareja del actual funcionario admitió que su designación es "mejor para la democracia" que la gestión de su antecesor.

La designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei generó repercusiones políticas y mediáticas. Algunas de las voces que se pronunciaron sobre el ascenso del dirigente incluyeron a la periodista Nancy Pazos, exesposa del funcionario y madre de sus tres hijos, quien realizó duras críticas a su trayectoria política y al significado de su llegada a uno de los cargos más importantes del Ejecutivo.

A través de declaraciones brindadas al canal C5N, Pazos no evitó referirse a su vínculo personal de dos décadas para, acto seguido, cuestionar el perfil político de su exmarido. Lejos de atribuir el nombramiento a méritos de gestión, la periodista sostuvo una postura tajante: “Si hay algo que es Santilli es casta, olvidate, es casta absoluta”, en referencia a uno de los conceptos más utilizados por Javier Milei para cuestionar a la dirigencia tradicional.

De hecho, la comunicadora sostuvo además que el crecimiento político de su expareja estuvo vinculado a su capacidad para construir relaciones dentro de los distintos espacios de poder. “Muy obediente, claramente hizo bien el trabajo de llevarse excelentemente bien con Karina (Milei), con el Presidente y con Santiago Caputo”, señaló.

Para Pazos, la llegada de Santilli al Gabinete no representa una renovación ideológica, sino una maniobra estratégica donde el funcionario supo posicionarse dentro de la estructura de poder libertaria. Según su análisis, el cambio de nombres no altera la naturaleza del oficialismo: "Este Gobierno va a seguir siendo lo mismo. Cambiarán los modos. Queda desnuda la toma de decisiones de Milei".

Las declaraciones de Pazos también incluyeron cuestionamientos al funcionamiento interno del oficialismo y a la forma en que se definen los principales cargos dentro de la estructura gubernamental.

Aun así, pese a las críticas, Pazos reconoció que considera al nuevo jefe de Gabinete una figura más preparada para la función que su antecesor. “Es mil veces mejor para el país y para la democracia Santilli que Adorni. Y creo que lo piensa todo el periodismo argentino y la clase política”, sostuvo.

También se refirió al exvocero, a quien describió como un dirigente que había quedado políticamente aislado dentro del Gobierno. “No le quedaba nadie al lado”, afirmó al analizar las circunstancias que derivaron en su salida.

Las declaraciones de Pazos tuvieron amplia repercusión debido al vínculo personal que mantuvo con Santilli durante dos décadas. La pareja estuvo unida entre 1993 y 2013 y tuvo tres hijos. Frente a quienes cuestionaron que opinara públicamente sobre la carrera política de su exmarido, la periodista defendió su posición.

“Soy periodista política. ¿De qué querés que hable hoy?”, respondió en redes sociales. Además, aclaró que su análisis no está condicionado por cuestiones personales. “Hace 13 años que dejé de estar con Santilli. Él es hoy otra persona. Y yo también”, concluyó.