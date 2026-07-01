La salida del ex jefe de Gabinete se produjo en medio de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Manuel Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF, cargo que ocupaba desde enero de este año, en medio de la investigación judicial que lo tiene como principal acusado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La salida de la petrolera se suma a su alejamiento de la Jefatura de Gabinete y ocurre mientras avanzan distintas medidas judiciales vinculadas al análisis de su patrimonio.

Según informó A24, Adorni presentó su renuncia de puño y letra ante la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Posteriormente, la carta fue remitida al directorio de YPF para su tratamiento formal.

La decisión de apartarse del directorio de YPF se conoció después de que trascendieran audios atribuidos a Adorni en conversaciones con el contratista Matías Tabar en momentos previos a su declaración ante la Justicia.

Tabar entregó de manera voluntaria su iPhone 15 a la Justicia el 5 de mayo, en el marco de su declaración testimonial. Según explicó en esa oportunidad, el objetivo fue aportar evidencia digital que respaldara los hechos expuestos ante los investigadores.

El dispositivo contiene conversaciones que mantuvo con Adorni en los días anteriores a su presentación judicial, además de documentación vinculada con las obras realizadas en la vivienda que el ex funcionario posee en el country Indio Cuá.

Durante su declaración, el contratista afirmó haber cobrado US$ 245.000 por los trabajos efectuados en esa propiedad. Asimismo, describió una serie de comunicaciones telefónicas e intercambios que sostuvo con el entonces jefe de Gabinete antes de comparecer en los tribunales federales de Comodoro Py.

Según su relato, esos contactos estuvieron relacionados con una propuesta de asistencia previa a su testimonio, alternativa que finalmente optó por no aceptar.

La causa cobró impulso a partir de una denuncia que puso el foco en la evolución patrimonial del ex funcionario durante los últimos años. A partir de ese planteo, el fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó distintas medidas para reconstruir su situación económica y financiera, con pedidos de información a organismos públicos y entidades privadas, además del análisis de declaraciones juradas, movimientos bancarios y registros patrimoniales.

Entre los aspectos observados por los investigadores aparecen las diferencias detectadas entre los bienes declarados en distintos períodos y las modificaciones que posteriormente realizó el propio Adorni.

En ese marco, el ex funcionario admitió públicamente la existencia de fondos que no habían sido incluidos en declaraciones previas y sostuvo que correspondían a ahorros en efectivo conservados fuera del sistema financiero. Sin embargo, esa explicación no cerró los interrogantes planteados en la causa.

Una de las principales incógnitas está vinculada con el origen de esos recursos y la posibilidad de reconstruir su recorrido. Desde la investigación consideran que no alcanza únicamente con reconocer la existencia de dinero no declarado. “También resulta indispensable acreditar cuándo fue obtenido, de qué manera se acumuló y si su tenencia resulta compatible con los ingresos percibidos a lo largo de los años. Esa reconstrucción es uno de los ejes centrales de la investigación”, reveló una fuente judicial.