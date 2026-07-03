El gobernador de Chubut evitó definiciones de peso. "Es un debate interesante; todos van a aportar sus iniciativas", anticipó.

"No tiene sentido que haya PASO cuando no hay competencia"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se reunió este jueves en la Casa Rosada con Diego Santilli, donde abordaron una agenda de trabajo conjunta, que incluyó el pedido de Nación para apoyar el proyecto de reforma electoral en el Congreso. "Hay que ver el proyecto; por el momento no hay nada presentado", dijo el patagónico.

Tras asumir la Jefatura de Gabinete, Santilli dejó en claro que las conversaciones con los jefes provinciales seguirán corriendo por su cuenta. Así, en sus primeros días de gestión recibió al catamarqueño Raúl Jalil. Un día después fue el turno del chubutense Torres, dos dirigentes cercanos al oficialismo.

El Gobierno busca pasar página tras el escándalo y la eyección de Manuel Adorni y retomar el músculo de gestión y el control de la agenda. Uno de los temas que el flamante ministro coordinador arrastra de su paso por la cartera de Interior es la reforma electoral, que tiene en la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) su punto más sinuoso.

Después de la reunión, "Nacho" Torres dialogó con la prensa y comentó: "Hay que ver cuál es la reforma electoral; hasta el momento no hay nada presentado. Esperamos que sea coherente con la reforma electoral que hicimos en Chubut".

Al respecto, recordó que el PRO tiene un proyecto propio al respecto y subrayó que "no tiene sentido que haya una PASO cuando no hay competencia".

"No creo que tengamos un proyecto de eliminación de las PASO, creo que va a haber un proyecto más amplio donde cada uno va a poner sobre la mesa las iniciativas que tiene", deslizó.

No obstante, aclaró que "no hay mucho tiempo", ya que la intención de Javier Milei es que los cambios tengan impacto en los comicios del año próximo. Por último, el líder sureño dijo que es un "debate interesante, que generalmente plantea la oposición, pero que hoy lo hace el oficialismo".

Consultado respecto al nombramiento de Santilli, Torres afirmó que se trata de una "bisagra" y que el "objetivo del Presidente es abrir el diálogo con los gobernadores, en la previa de un acto electoral".

En cuanto a la agenda compartida, destacó el aval de Nación a la construcción del acueducto de Comodoro Rivadavia , "que es bueno para Chubut y para Santa Cruz". "Nos adelantó que va a haber un acuerdo de factibilidad técnica y financiera de CAF", dijo.

Un día antes de visitar la Casa Rosada, el gobernador de Chubut le había enviado un mensaje a Santilli, anticipando que asistiría al encuentro con "una listita de temas" y asegurando que el nuevo jefe de Gabinete "ahora tiene la birome".

Fuente: Ambito