Desaparece el Ministerio del Interior y Santilli gana poder

El Gobierno nacional oficializó este viernes una profunda reestructuración del Gabinete al eliminar el Ministerio del Interior y transferir todas sus funciones a la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli, quien además contará con dos vicejefaturas para asistirlo en la gestión.

La medida fue establecida mediante el Decreto 571/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se argumenta que la decisión responde a "razones de gestión" y busca reorganizar la administración del Poder Ejecutivo.

A partir de este cambio, Santilli concentrará la coordinación política del Gobierno nacional y mantendrá bajo su órbita la relación institucional con las provincias y los gobernadores.

Dos nuevas vicejefaturas

Como parte de la reorganización, el Ejecutivo creó las figuras de Vicejefe de Gabinete y Vicejefe de Gabinete del Interior.

A través del Decreto 574/2026, Guillermo Ignacio Devitt fue designado como Vicejefe de Gabinete. Tendrá a su cargo la articulación parlamentaria, el seguimiento de la actividad legislativa y áreas como Asuntos Estratégicos, Innovación y Ciencia, Turismo, Ambiente y Deportes.

En tanto, el Decreto 575/2026 designó a Gustavo Javier Coria como Vicejefe de Gabinete del Interior. Entre sus responsabilidades estarán la relación con provincias y municipios, Asuntos Políticos, Reforma Política, la Dirección Nacional Electoral (DINE), el Renaper, el INAI, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Corporación Puerto Madero y la Administración de Parques Nacionales.

Nuevas secretarías en la Presidencia

La reforma también dispuso la creación de dos nuevas dependencias bajo la órbita directa de la Presidencia de la Nación: la Secretaría de Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios.

En ese marco, Fabián Horacio Fernández fue designado como secretario de Comunicación y Medios, mientras que el economista Adrián Osvaldo Ravier asumirá como secretario de Vocería Presidencial.

Cómo queda conformado el Gabinete

Tras la eliminación del Ministerio del Interior, el Gobierno nacional quedó conformado por la Jefatura de Gabinete y ocho ministerios:

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Defensa.

Economía.

Justicia.

Seguridad Nacional.

Salud.

Capital Humano.

Desregulación y Transformación del Estado.

Con esta reorganización, el Ejecutivo busca simplificar la estructura administrativa y concentrar la coordinación política y territorial bajo la conducción de la Jefatura de Gabinete.