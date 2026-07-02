Ian Lucas abandonó Por el Mundo y explotaron los rumores sobre una fuerte pelea con Marley

La despedida de Ian Lucas de Por el Mundo no pasó desapercibida y encendió rápidamente las versiones sobre un posible conflicto con Marley. En plena cobertura del Mundial, su salida del programa sorprendió a los seguidores del ciclo y abrió una pregunta inevitable: si realmente estaba todo previsto o si detrás hubo una interna que no salió a la luz.

El dato empezó a tomar fuerza cuando se confirmó que el influencer dejaría el viaje y que el programa sumaría otra figura para acompañar al conductor. La encargada de explicar el movimiento fue Pía Shaw en SQP, donde intentó despejar los rumores de pelea y aseguró que la salida tenía que ver con compromisos laborales previos.

Según la periodista, no se trató de una decisión de último momento ni de un problema con Marley. “Deja el MUNDIAL, se despide de Por el Mundo, no fue porque no rindió sino por un compromiso laboral pautado", explicó, al señalar que Ian Lucas ya tenía organizada otra agenda fuera del ciclo.

La versión oficial indica que el influencer debía viajar a Turquía por trabajos vinculados a la Fórmula 1 y otros compromisos que ya estaban cerrados. En ese marco, la producción habría preparado su despedida con anticipación y sin conflicto interno con el equipo del programa.

El lugar que deja Ian Lucas será ocupado por Momi, quien se suma al viaje junto a Marley. Sobre ese reemplazo, Shaw detalló: “Momi lo va a acompañar a Marley, van a estar los tres y lo van a despedir”. La idea, según contó, era mostrar una salida prolija y sin dramatismo frente a la audiencia.

La periodista insistió en que no hubo sorpresa puertas adentro de Telefe. “Ya lo sabían, ya estaba pautado todo”, remarcó, buscando desactivar las versiones que hablaban de una mala relación entre el joven y el conductor. Sin embargo, esa explicación no terminó de convencer a todos en el estudio.

Yanina Latorre fue una de las que más dudas planteó sobre el caso. “¿Por qué no lo cantaron antes?“, preguntó, al marcar que la información recién se conociera cuando el tema ya generaba ruido. La respuesta de Pía fue tajante: ”Porque lo tenía que contar yo acá”.

Lejos de aceptar la explicación, la conductora dejó una mirada mucho más picante sobre la salida de Ian Lucas. “Desconfío. No le chupes las medias a Telefe, le cayó un laburito mejor y abandona el MUNDIAL..”, lanzó. Así, aunque la versión formal habla de compromisos laborales pautados, la partida del influencer dejó instaladas sospechas, rumores de tensión y un nuevo interrogante alrededor de su vínculo con Marley.