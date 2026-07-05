Desde el Municipio detallaron cómo se distribuyeron 5.000 millones

El intendente de Comodoro, Othar Macharashvili, recordó que el Municipio “ya lleva invertidos más de 5.000 millones de pesos de los comodorenses para afrontar la emergencia del Cerro Hermitte”, acotando que “desde el comienzo mantenemos reuniones periódicas con las familias afectadas y trabajamos de manera coordinada entre los equipos de Desarrollo Social, Salud, Infraestructura, tanto del Municipio como de la provincia, al igual que con el IPV”.

Puntualmente, a partir de compensaciones de partidas, se destinaron $ 2.102.250.000 para comprar 50 viviendas; $ 2.015.200.000 en subsidios que se requerían con urgencia para -por ejemplo- abonar los alquileres de quienes carecían de recursos, al ser evacuados por razones de seguridad; $ 481.480.000 para contratos de asistencia técnica con las empresas IATASA y RSK Consulting, y convenios con la UNPSJB; así como $ 340.940.973,36 en compras de insumos y bienes de capital.

DECADAS DE POSTERGACIÓN

Por otra parte, Macharashvili se mostró dispuesto a participar de decisiones sobre el futuro de quienes se vieron afectados por la catástrofe del pasado 18 de enero, indicándole al gobernador Ignacio Torres que “acepto su invitación y la tomo como un gesto de madurez, propia de quien comienza a dejar atrás la juventud impulsiva. Espero que esta reunión sea la primera de muchas para abordar, con seriedad y responsabilidad, todos los temas pendientes que la Provincia mantiene con Comodoro Rivadavia”.

En este contexto, el jefe político de Comodoro Rivadavia consideró que “es tiempo de que nuestra ciudad reciba la atención que merece. Durante décadas, el esfuerzo de los comodorenses y las regalías generadas por esta tierra fueron fundamentales para el desarrollo de toda la provincia. Hoy es momento de trabajar para que esa historia también se traduzca en respuestas, obras e inversiones para quienes tanto han aportado al crecimiento de Chubut”.

MAS DE 100 MILLONES EN EVALUACIONES TECNICAS

En lo que respecta a la evaluación técnica preliminar, coordinada de manera conjunta por la Secretaría de Ordenamiento Territorial, a través de la Subsecretaría de Planeamiento y el área de Obras Particulares, se ha permitido identificar un total de 104 inmuebles relevados.

Esta primera etapa de diagnóstico se concentró en tres zonas clave de la localidad, registrándose 12 propiedades sobre la Avenida Mazzaredo, 43 edificaciones en El Marquesado y las restantes 49 en Los Tilos.

Para la ejecución de estas tareas, se destinó una inversión fija de 1 millón de pesos por cada uno de los relevamientos individuales realizados. De este modo, la asignación de recursos específicos por unidad da como resultado un presupuesto total invertido de 104 millones de pesos, consolidando el financiamiento requerido para cubrir la totalidad de los inmuebles identificados en los tres sectores.

Cabe destacar que las cifras y áreas reportadas poseen un carácter provisional, ya que el conteo actual excluye de manera deliberada los lotes vacíos y los espacios verdes ubicados en las esquinas de las manzanas. Por tal motivo, la Secretaría determinó que la verificación definitiva y la cuantificación precisa de la superficie total a intervenir se resolverán mediante el procesamiento de fotografía aérea, herramienta técnica indispensable para ajustar el padrón final antes del inicio de las tareas de campo.

Asimismo, se determinó que en aquellos casos donde el dictamen técnico declare un inmueble en estado inhabitable será el municipio quien asuma, de manera excepcional, la totalidad de los costos y la ejecución de las tareas de demolición. Si bien el Código de Edificación vigente estipula que este tipo de erogaciones deben ser afrontadas de forma particular por los propietarios en situaciones normales, el Estado local absorberá dicha carga para mitigar el impacto en la comunidad. En consecuencia, las familias afectadas por estas medidas extremas serán incorporadas de forma prioritaria como beneficiarias del sistema de scoring para la adjudicación de un nuevo terreno, quedando además habilitadas para acceder a la línea de créditos blandos dispuesta por el Banco del Chubut para la reconstrucción de sus viviendas.