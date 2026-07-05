Desmintieron a Feinmann sobre las amenazas narco y Ecuador hizo una denuncia ante FIFA

La polémica que envuelve a la Selección de Ecuador y México luego del cruce por los 16avos del Mundial 2026.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol salió a responder públicamente después de la eliminación de Ecuador ante México en el Mundial 2026 y, al mismo tiempo, confirmó que realizó una presentación ante la FIFA. El organismo pidió que se investiguen los hechos vinculados a la seguridad de jugadores e hinchas en la previa del partido que terminó con la salida del seleccionado ecuatoriano del torneo.

La polémica se originó luego de que Eduardo Feinmann afirmara en su programa que futbolistas de Ecuador habían recibido amenazas de un cartel mexicano antes del encuentro. Según esa versión, algunos jugadores habrían sido contactados con datos personales de familiares. La FEF rechazó esa información y aseguró que ningún jugador, integrante del cuerpo técnico ni dirigente recibió amenazas de grupos u organismos mexicanos.

En su comunicado, la federación ecuatoriana pidió responsabilidad al tratar un tema sensible y remarcó que el plantel actuó con profesionalismo durante toda la Copa del Mundo. Además, reconoció que la eliminación respondió a lo ocurrido dentro de la cancha y no a factores externos, al señalar que México fue superior en el partido decisivo.

De todos modos, la FEF informó que elevó un reclamo formal ante la FIFA para que se esclarezca cualquier situación relacionada con posibles incidentes alrededor del encuentro. La entidad sostuvo que ese es el canal correspondiente para investigar lo sucedido y determinar si hubo personas con algún grado de responsabilidad en hechos que pudieran haber afectado la seguridad de la delegación o de los hinchas.

Ecuador quedó eliminado del Mundial 2026 tras caer ante México, resultado que cerró su participación en el certamen y abrió una etapa de balance interno. La federación adelantó que habrá reuniones con clubes y asociaciones para revisar la gestión mundialista, mientras también avanza en la búsqueda de un nuevo entrenador para iniciar un proyecto de mediano y largo plazo.