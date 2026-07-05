Torres y las listas colectoras: "Puede beneficiar más a la oposición"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cuestionó la posibilidad de implementar listas colectoras en las elecciones de 2027 y advirtió que ese mecanismo podría beneficiar más a la oposición que al oficialismo. Lo dijo este domingo en Radio Mitre, en una entrevista en la que también celebró la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y reivindicó el rol del PRO en el escenario electoral que se avecina.

“Yo creo que las colectoras pueden llegar a beneficiar más a la oposición que al oficialismo. Por eso no termino de entender el criterio político”, afirmó Torres, quien aclaró además que nadie le había planteado formalmente esa posibilidad. “Tampoco nadie me habló de colectoras, te soy sincero”, subrayó, al tiempo que advirtió que hablar del tema sin una definición concreta equivale a hacer futurología.

Esas declaraciones llegaron en el marco de una semana en la que el debate electoral estuvo atravesado por la reciente reorganización del gabinete nacional. Torres celebró la designación de Santilli como jefe de Gabinete y la leyó como un cambio de clima político. “Cuando me enteré la noticia lo celebré; primero por la vocación de diálogo y la posibilidad de tener un interlocutor que nos lleve en este veranito que queda antes de las elecciones a avanzar en una agenda intensiva de gestión”, dijo. Para el gobernador, la llegada del nuevo funcionario fue un punto de inflexión: “Hubo un momento bisagra con la asunción de Santilli, donde se recuperó la agenda o la iniciativa”.

IMPACTO FAVORABLE A CHUBUT

Torres precisó que el impacto fue concreto y rápido. “De la mano de Santilli pudimos destrabar en una sola reunión muchas cuestiones que son importantísimas, no solamente para Chubut, sino para la Patagonia”, afirmó, en referencia a garantías soberanas y acceso a financiamiento que venían trabados.

El mandatario también reconoció el costo que tuvo para el Gobierno sostener a Manuel Adorni durante los meses del escándalo patrimonial: “Indudablemente tuvo un costo político el hecho de sostener a Adorni”.

En ese contexto, consideró que “la decisión del presidente de que sea Santilli tiene que ver también con un mensaje hacia los gobernadores, hacia el generar un diálogo, generar consenso”.

El mandatario chubutense trazó una distinción entre los distintos mecanismos que circulan en la discusión política. “Las colectoras a modo de ley de lemas, sí, claramente es un atraso”, precisó, y descartó que el Gobierno vaya a proponer ese último esquema. “Dudo mucho que se plantee ley de lemas”, señaló.

Torres también rechazó el argumento de que una mayor fragmentación de la oferta electoral favorezca automáticamente al kirchnerismo. “Plantear esa premisa es antidemocrático”, dijo. Para respaldar su postura, recordó que el mismo razonamiento se usó contra Milei cuando compitió fuera de Juntos por el Cambio en 2023, en un esquema de tercios, sin que eso impidiera que llegara al ballotage y ganara las elecciones “por un margen importante”. “Yo no coincido con esa premisa”, insistió.

La posición del gobernador se apoya en la experiencia electoral de Chubut. Torres señaló que en su provincia el mismo signo político gobernó durante 20 años, en parte sostenido por un sistema que describió como “tramposo”. Frente a ese diagnóstico, su gestión eliminó las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), otorgó autonomía a los municipios para definir sus propias condiciones electorales e introdujo la boleta única de papel. “Creo que es un salto de calidad”, afirmó sobre ese último cambio, que también celebró a nivel nacional.

“El hecho de que se haya dado también a nivel nacional es importantísimo desde lo económico, desde la transparencia del comicio hasta incluso de la practicidad”, agregó.

La eliminación de las PASO figura precisamente entre las prioridades legislativas que el propio Santilli identificó en su primera semana al frente de la Jefatura de Gabinete, según informó Infobae. El nuevo funcionario ratificó que esa sigue siendo la posición de la Casa Rosada, aunque dejó abierta la posibilidad de negociar alternativas en el Congreso para reunir los consensos necesarios. El objetivo, explicó, es que los argentinos “no tengan que ir seis veces a votar” y reducir el costo del sistema electoral.

Torres coincidió en que el candidato natural del oficialismo es Milei y que sería extraño que surgiera otra figura dentro de La Libertad Avanza (LLA). Sobre el resto del mapa electoral, consideró que si existe la posibilidad de conformar un frente con afinidad ideológica, esa construcción debe ser el resultado de negociaciones y no de una ingeniería preventiva destinada a evitar la dispersión del voto. “Después, si está la posibilidad de conformar un frente que se consolide en alguna afinidad ideológica y que sea más polarizada la elección, es el resultado de un montón de negociaciones y de discusiones”, sostuvo.

El calendario electoral de 2027 aún no tiene fechas definidas. La reforma del sistema electoral, con la eliminación de las PASO como eje, es uno de los temas que el Gobierno nacional busca resolver en el Congreso durante los próximos meses.