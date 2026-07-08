Conducía tan ebrio que se tuvo que recurrir a una conductora alternativa

Un hombre de 35 años fue interceptado por efectivos de la Comisaría de Distrito Mosconi durante la noche del martes, luego de ser sorprendido realizando maniobras peligrosas al volante de un utilitario en la zona norte de Comodoro Rivadavia.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 22:30 sobre la avenida José Ingenieros al 1260, en el barrio Presidente Ortiz, cuando personal policial que efectuaba tareas de patrullaje preventivo advirtió la circulación errática de una Peugeot Partner, situación que representaba un riesgo para el resto de los automovilistas y peatones.

Tras ordenar la detención del vehículo, los uniformados identificaron al conductor, de 35 años, quien presentaba evidentes signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Ante esa situación, solicitaron la intervención de inspectores municipales de Tránsito para realizar el correspondiente test de alcoholemia.

La prueba arrojó un resultado de 2,89 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación ampliamente superior al límite permitido por la legislación vigente. Además, durante la inspección se comprobó que el utilitario circulaba sin el seguro obligatorio.

Como consecuencia de las infracciones, los inspectores labraron el acta correspondiente y procedieron a la retención de la licencia de conducir del infractor, quien también fue sancionado por la falta de la póliza de seguro.

Si bien el procedimiento contemplaba el secuestro del vehículo, la medida no pudo concretarse debido a la falta de una grúa disponible para su traslado al corralón municipal. Por ese motivo, las autoridades autorizaron que una conductora habilitada, cuya documentación se encontraba en regla, se hiciera cargo del rodado y lo retirara del lugar.