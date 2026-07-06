Conducía con una licencia presuntamente falsa y sin seguro

El procedimiento se realizó este domingo durante un control preventivo en el barrio José Fuchs.

Un hombre de 51 años quedó bajo investigación este domingo por la tarde luego de presentar una presunta licencia de conducir apócrifa durante un control preventivo realizado por personal policial en el barrio José Fuchs.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de un operativo de tránsito, cuando los efectivos detuvieron la marcha de un vehículo para solicitar la documentación correspondiente. Al inspeccionar la Licencia Nacional de Conducir exhibida por el conductor, los uniformados advirtieron a simple vista diversas anomalías que hicieron presumir que se trataba de un documento adulterado.

Frente a esta situación, se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso el secuestro preventivo de la credencial. Además, se convocó a personal de Criminalística y a un testigo civil para garantizar la legalidad del procedimiento y avanzar con las actuaciones de rigor.

Si bien la Justicia no ordenó la imputación inmediata del conductor, se dispuso la remisión de las actuaciones para iniciar la investigación correspondiente y determinar la eventual responsabilidad penal del involucrado.

En paralelo, los efectivos labraron un acta de infracción debido a que el conductor también circulaba sin el seguro obligatorio. Al quedar imposibilitado de continuar conduciendo, el vehículo fue entregado a una mujer de 42 años, quien se hizo cargo del rodado y prosiguió la marcha.