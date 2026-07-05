Moria Casán destrozó a Tinelli por su presente con una frase durísima

La época dorada que Moria Casán compartió con Marcelo Tinelli quedó en el recuerdo como uno de los momentos más fuertes de la televisión argentina. Sin embargo, al hablar del presente del conductor, la diva fue mucho más cruda que nostálgica. Su análisis mezcló cariño, preocupación y una frase que no pasó desapercibida.

La One habló en Caras Glam, el ciclo de Marcelo Polino, y repasó lo que significó trabajar durante años junto al creador del Bailando. Antes de apuntar contra su actualidad, Moria Casán dejó claro que no arrastra ningún conflicto personal con él. “Nos dio trabajo mucho tiempo. Nunca ningún problema”, aseguró.

Ese reconocimiento no le impidió marcar una fuerte diferencia entre aquel Marcelo Tinelli que dominaba la pantalla y el presente que ella percibe. Para la conductora, hay algo del vínculo del empresario con la televisión actual que ya no fluye de la misma manera y que lo muestra incómodo frente a los nuevos formatos.

La frase más fuerte llegó cuando Moria Casán intentó definir qué le genera verlo hoy en pantalla. "Marcelo me da como, no te digo una preocupación, pero me da una cosa de lástima", lanzó sin rodeos. Luego completó su mirada con otra definición tajante: "Lo veo que no encuentra el rumbo".

Lejos de quedarse solo en la crítica, la actriz explicó que su lectura parte de haberlo visto en su máximo esplendor. "Era el hombre televisión. Era un electrodoméstico y era la televisión adentro. Está buscando su nueva forma de transmitir y de acomodarse a esta nueva cosa", sostuvo sobre Marcelo Tinelli y el desafío de adaptarse a una industria completamente distinta.

En esa misma línea, profundizó todavía más sobre lo que cree advertir detrás de sus apariciones públicas. "Siento que no la pasa bien interiormente, debe estar con un gran vacío para mí. Cuando va a la tele no está cómodo él. Hay algo de él evasivo cuando habla. Esta es la mirada que yo tengo, no lo encuentro a él", expresó.