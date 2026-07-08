Despistó al intentar esquivar una liebre y salió ileso

El siniestro ocurrió este martes a la noche en las inmediaciones del ingreso a Cañadón Perdido, en la Ruta 39.

Un joven de 28 años protagonizó un despiste este martes por la noche sobre la Ruta Provincial Nº 39, a la altura del acceso a Cañadón Perdido, luego de intentar esquivar una liebre que se cruzó repentinamente sobre la calzada.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:30, en jurisdicción de la Comisaría de Diadema. Tras recibir el aviso, personal policial se dirigió al lugar y constató que un Ford Focus había quedado a un costado de la ruta.

El conductor, domiciliado en el barrio Kilómetro 5, explicó a los efectivos que perdió el control del vehículo al realizar una maniobra para evitar atropellar al animal.

De acuerdo con el informe policial, la maniobra provocó el despiste y ocasionó daños en dos de los neumáticos del automóvil. No se registraron otros vehículos involucrados ni personas lesionadas.

Debido a que el conductor resultó ileso y los daños fueron únicamente materiales, no fue necesaria la intervención de personal médico. Tras las actuaciones de rigor, el vehículo fue retirado del lugar mediante un servicio de asistencia contratado de manera particular.