Fue en Esquel, donde la víctima sufrió una lesión de arma blanca y falleció poco después.

Lo mataron de un corte en el cuello y la principal sospechosa es su pareja

Un hombre falleció este viernes en horas de la madrugada luego de sufrir una lesión cortante en el cuello provocada presuntamente con un arma blanca. La investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal de Esquel y tiene como principal sospechosa a su pareja, quien fue detenida.

Según la información aportada por la Fiscalía, el centro de monitoreo recibió un llamado a las 3:54 alertando que un hombre se encontraba descompensado en un domicilio. Al arribar personal de la Comisaría Segunda, los efectivos encontraron a Nelson Walter Ayilef Millapán sentado en una silla, con una herida sangrante en el cuello y signos vitales mínimos.

Poco después, personal médico del Hospital Zonal Esquel confirmó el fallecimiento de la víctima.

En el lugar se encontraba la pareja del hombre. De acuerdo con los investigadores, la actitud adoptada por la mujer y la disposición de la escena llevaron a considerar que podría ser la autora de la agresión.

El fiscal Ezequiel Forti y el funcionario Julián Forti se presentaron durante la madrugada en la vivienda para supervisar las primeras medidas de investigación. Desde la Fiscalía se solicitaron allanamientos, secuestros de elementos de interés para la causa, requisa personal de la imputada y su detención, con el objetivo de trasladarla a la audiencia de formalización de la investigación.

El hecho fue calificado provisoriamente como homicidio agravado por el vínculo, según indicó el Ministerio Público Fiscal.

En un informe complementario presentado ante el juez para solicitar que se mantenga la detención de la imputada hasta la audiencia de control, la Fiscalía señaló que existiría una denuncia reciente realizada por otra persona de su familia por un episodio de lesiones, también con intervención de un arma blanca.

Además, se informó que la mujer estuvo vinculada anteriormente a una investigación por un homicidio, en la cual habría entorpecido el avance de la causa y presuntamente ocultado cuchillos en su vivienda.

La audiencia de control de detención y formalización de la investigación está prevista para este sábado a las 15 horas.

Fuente: MPF Esquel