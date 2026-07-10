España venció 2-1 a Bélgica y jugará la semifinal ante Francia

En el estadio Los Angeles, la Roja se impuso con otro gol de Mikel Merino sobre el final, luego de que los Diablos Rojos perdieran a Courtois.

España derrotó 2 a 1 a Bélgica en el Los Angeles Stadium y se convirtió en el segundo semifinalista del Mundial. El conjunto de Luis de la Fuente fue superior durante gran parte del encuentro, aunque debió esperar hasta los minutos finales para quebrar la resistencia belga. Mikel Merino, otra vez con un gol decisivo tras ingresar desde el banco de suplentes, marcó el tanto de la clasificación y ahora la Roja se enfrentará con Francia por un lugar en la final, el próximo martes a las 16.

España asumió el protagonismo desde el comienzo a partir de la posesión de la pelota y del desequilibrio de Lamine Yamal por el sector derecho. Bélgica apostó por un bloque bajo y le costó cruzar la mitad de la cancha durante buena parte del primer tiempo. Sin embargo, el dominio español tardó en traducirse en situaciones de peligro.

La apertura del marcador llegó a los 29 minutos. Pedro Porro desbordó por la derecha tras una pared con Yamal, envió un centro rasante hacia atrás y, luego de una atajada de Thibaut Courtois ante Dani Olmo, Fabián Ruiz capturó el rebote para establecer el 1 a 0.

Cuando parecía que España se iría al descanso con ventaja, Bélgica encontró el empate en una de sus pocas aproximaciones. Timothy Castagne recibió un preciso pase filtrado de Kevin De Bruyne, avanzó por la derecha y lanzó un centro para Charles De Ketelaere, que le ganó de cabeza a Pau Cubarsí y venció a Unai Simón. El tanto también puso fin al invicto que el arquero español mantenía en esta Copa del Mundo.

El segundo tiempo mantuvo la misma tendencia. España volvió a manejar la pelota y Bélgica respondió con mayor decisión cada vez que recuperó, especialmente con las apariciones de Jérémy Doku. Aun así, las mejores oportunidades fueron para el conjunto español, que volvió a encontrarse con un Courtois decisivo bajo los tres palos.

Luego de la pausa de hidratación, Thibaut Courtois no pudo continuar en el partido. El arquero de Bélgica, una de las grandes figuras del encuentro, dejó el campo de juego con visibles muestras de dolor y entre lágrimas. En su lugar ingresó Senne Lammens (arquero del Manchester United) para defender el arco belga.

Los problemas físicos siguieron golpeando a Bélgica. Kevin De Bruyne dejó el campo de juego, con alguna molestia, y fue reemplazado por Alexis Saelemaekers. La selección belga perdía así a otro de sus referentes en un momento clave del partido, cuando resistía el empate frente a España.

Y dos minutos antes de los ‘90, España volvió a ponerse en ventaja con otro aporte decisivo de Mikel Merino, quien había ingresado dos minutos antes por Dani Olmo. Fue el defensor Pau Cubarsí quien se animó y probó desde afuera del área; Senne Lammens dio un rebote corto y el volante, que había ingresado desde el banco, apareció en el lugar indicado para empujar la pelota y marcar el 2 a 1.

Después solo hubo que esperar para confirmar que España es semifinalista y el martes a las 16, en Dallas, se medirá ante Francia. De allí surgirá uno de los finalistas para el domingo 19 de julio en Nueva Yersey.

El otro finalista surgirá de la semifinal del miércoles, donde se enfrentarán los ganadores de este sábado. A las 18 jugarán Inglaterra-Noruega, y a las 22 Argentina-Suiza.