Mbappé sintió que el árbitro argentino lo desconcentró antes de errar el penal

El delantero francés tuvo un ida y vuelta con Facundo Tello antes de ejecutar el tiro ante Marruecos por los cuartos de final.

Kylian Mbappé reveló el diálogo que tuvo con el árbitro argentino Facundo Tello antes del penal que Bono le atajó. El cuadro europeo venció 2-0 a Marruecos y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026.

Según le informó el juez, el penal era válido y luego, dos minutos después, le dijo que no lo era, en una secuencia de confusión que el capitán de Francia describió como parte de “el nuevo fútbol con VAR” en el encuentro disputado este jueves en el estadio de Foxboro, en Massachusetts.

El delantero del Real Madrid explicó, en declaraciones recogidas en la zona mixta tras el partido y que fueron consignadas por Le Figaro, que la situación lo tomó por sorpresa en el momento de ejecutar el tiro desde los once metros. “Yo hice el tiro, él lo paró. No tiré bien”, reconoció sobre la atajada del marroquí Yassine Bounou (conocido como Bono) que adivinó su dirección. La historia, sin embargo, no terminó ahí. “Hubo una confusión: el árbitro me dijo que era penal. Así que le pregunté si la revisión había terminado. Dijo que sí”, relató.

La jugada se originó en el minuto 27, cuando Mbappé fue derribado dentro del área por Noussair Mazraoui. La revisión del VAR demoró la ejecución durante varios minutos, en los que el atacante tuvo que recolocar la pelota en reiteradas ocasiones. Según su propio relato, una vez que Tello le confirmó que la revisión estaba cerrada, él y Ousmane Dembélé ya habían iniciado la transición táctica. “Dembélé me dio la pelota. Luego vino a mí cuando ya estaba empezando a concentrarme para decirme que no había penal”, explicó. En ese instante, el árbitro volvió a interrumpirlo para pedirle que esperara, pues debía revisar una jugada ocurrida dos minutos antes.

“Me dejé distraer. Ciertamente he repasado muchos escenarios sobre cómo concentrarse para un penal. Este escenario en particular, no lo había experimentado antes”, admitió el delantero. Finalmente, el VAR confirmó la pena máxima, pero Bono desvió el remate bajo, al palo izquierdo del arquero. Era la primera vez que Mbappé fallaba un penal desde 2021.

Pese al error, Francia se impuso con goles del propio Mbappé y de Dembélé en la segunda mitad, y avanzó a las semifinales del torneo. El capitán galo no eludió la reflexión sobre lo ocurrido y lo enmarcó en un debate más amplio sobre el arbitraje moderno: “El árbitro puede decirte que hay penal y dos minutos después, que no lo hay. Es parte del nuevo fútbol. Es el nuevo fútbol con VAR. Tenemos que adaptarnos”.

El partido se disputó en un contexto de polémica previa. La FIFA había designado a Tello y a un cuerpo arbitral íntegramente argentino para dirigir el encuentro. Fue la primera vez en el torneo que todos los árbitros de un partido de eliminatorias provenían del mismo país. La designación generó debate, dado que Argentina -vigente campeón del mundo- podría cruzarse con Francia en una eventual final.