Inglaterra superó a una aguerrida Noruega de la mano de Bellingham

Triunfó 2-1 en el alargue y pasó a semifinales, donde espera al ganador de Argentina-Suiza. Schjelderup había abierto el marcador para los nórdicos.

Inglaterra venció 2 a 1 a Noruega en el Hard Rock Stadium de Miami y se aseguró su lugar en las semifinales del Mundial 2026, en un partido parejo que se definió en el tiempo suplementario. Ahora, los británicos esperan el resultado de la selección argentina, que se enfrentará a Suiza por un lugar entre los cuatro mejores del certamen.

El encuentro empezó parejo y sin acciones de riesgo en las áreas, pero pasada la pausa de hidratación comenzó a verse el partido que se esperaba en la previa. A los 35' del primer tiempo, Andreas Schjelderup sorprendió a todos y clavó el 1-0 para Noruega. Los Vikingos presionaron alto, recuperaron la pelota y el delantero sacó un centro envenenado desde la izquierda que se desvió y se metió directo en el ángulo.

Inglaterra reaccionó sobre el cierre de la primera mitad en Miami. A los 46', Anthony Gordon trepó con velocidad por la izquierda y metió una gran asistencia para Jude Bellingham. El joven enganchó para afuera, se metió en el área y sacó un zurdazo letal para estampar la merecida igualdad antes del descanso.

A los 54', Torbjorn Heggem capturó un rebote tras una gran respuesta de Jordan Pickford y la mandó a guardar. Sin embargo, el referí invalidó el tanto de los Vikingos porque Erling Haaland cometió una falta antes de que la pelota estuviera en juego.

Inglaterra lo dio vuelta en el arranque del suplementario. A los 92', Morgan Rogers sacó un fuerte remate que forzó una floja respuesta de Orjan Nyland. El arquero dejó un rebote corto al medio del área y Jude Bellingham apareció como un cazador para empujarla y poner en ventaja a los británicos.

Haaland salió y Noruega intentó, pero no logró la igualdad. Inglaterra, con Jude Bellingham como figura, consiguió el pase a semifinales.