Robó perfumes, lo detuvieron y convulsionó en la comisaría

El joven fue perseguido por un testigo y capturado por la Policía en el barrio Las Flores.

Un joven de 27 años fue detenido este lunes por la tarde luego de intentar sustraer perfumes de un local comercial ubicado en el barrio Ceferino. La aprehensión se concretó tras una persecución que contó con la colaboración de un testigo y la intervención de personal policial.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:50 en el comercio Todo Descartable, situado sobre la calle Benito Lynch al 900. Desde el Centro de Monitoreo se emitió una alerta informando sobre la sustracción de dos perfumes marca Yara de color rosado.

Según se informó, un testigo observó el ilícito y comenzó a seguir al sospechoso mientras brindaba en tiempo real información sobre su ubicación y recorrido a las autoridades.

A partir de esos datos, efectivos de la Comisaría Seccional Segunda desplegaron un operativo que culminó con la detención del hombre en la intersección de las calles Sarmiento y Malvinas Norte, en el barrio Las Flores.

El sospechoso fue trasladado a la dependencia policial y quedó alojado en carácter de detenido judicial, imputado por el delito de hurto en grado de tentativa. Durante la huida, se había descartado de los elementos sustraídos, los cuales fueron recuperados posteriormente mediante un rastrillaje realizado en la zona.

En el procedimiento también intervino personal de Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes.

Por otra parte, una ambulancia debió asistir al detenido en la comisaría luego de que sufriera un episodio convulsivo. De acuerdo con fuentes policiales, el hombre se encontraría presuntamente bajo los efectos de sustancias estupefacientes al momento del hecho.