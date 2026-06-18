Gimnasia volvió a perder ante Quimsa y habrá sexto partido

Cayó en Santiago del Estero por 88-60 y de ese modo, la serie final de la Liga Nacional de Básquet está ahora 3-2. El sábado, la historia continuará en el Socios Fundadores.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia volvió a caer, esta vez de visitante, ante Quimsa de Santiago del Estero, por 88-60 y de ese modo, la final de la Liga Nacional se puso 3-2, por lo que el sábado habrá sexto juego en el Socios Fundadores.

El partido, que se jugó en el estadio Ciudad, tuvo el arbitraje de Fabricio Vito, Juan Fernández y Alberto Ponzo, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 20-9, 42-30 y 63-51.

Martiniano Dato y Sebastián Orresta, con un triple por lado abrieron un nuevo capítulo de la serie, luego de unos minutos erráticos en el segmento, apareció Brandon Robinson a distancia para adelantar a un Quimsa sólido en defensa. Anyelo Cisneros y Bryan Carabali movieron el score de la visita, pero el local se quedó con el primero por 20-9 tras los buenos ingresos de Jerome Meyinsse y Matías Solanas.

El dueño de casa amplió con Diego Collomb y Solanas desde el perímetro. Gimnasia, mientras tanto, encontró soluciones desde el banco con Carlos Rivero y Sebastián Carrasco. Tras un cuarto palo a palo, los dirigidos por Lucas Victoriano se fueron al entretiempo arriba 42-30 gracias al triple de Tyren Johnson sobre el epílogo del cuarto.

Leonardo Lema y Johnson encabezaron un parcial de siete a cero para que los santiagueños saquen una luz de 19. La reacción del “Verde” de la Patagonia no tardó con Carabalí en zona pintada frente a un Quimsa sin gol. Gimnasia se puso a ocho, pero luego de una laguna en ataque, “La Fusión” anotó con Diego Figueredo y Meyinsse para seguir liderando, 63-51 a falta de diez minutos.

Meyinsse y Carrasco a distancia siguieron con el guión de un segundo tiempo parejo, hasta que el local tuvo a Collomb (triple con foul) y a Meyinsse para aumentar cifras. Sobre el final no cambió la historia, “La Fusión” se quedó con la victoria cómodamente por 88 a 60 para seguir descontando en la serie.

En el local, Jerome Meyinsse sumó 18 puntos, Leonardo Lema 5 tantos con 12 rebotes y 13 tantos para Tyren Johnson. Del lado de la visita hubo 11 de Bryan Carabali -con 2 tapas- y Sebastián Carrasco, autor también de 11 tantos.

De esa manera, el sexto partido de la serie se jugará este sábado desde las 21 en el Socios Fundadores.

Síntesis

Quimsa 88 / Gimnasia 60

Quimsa (20+22+21+25): Sebastián Orresta 6, Brandon Robinson 9, Leonardo Lema 5, Tyren Johnson 13 y Sammie Freeman 12 (fi); Matías Solanas 9, Jerome Meyinsse 18, Diego Colomb 7, Diego Figueredo 9, Fausto Ruesga 0, Sebastián Bogado y Lucio Mantovani 0. DT: Lucas Victoriano.

Gimnasia (9+21+21+9): Emiliano Toretta 2, Federico Grun 0, Martiniano Dato 6, Anyelo Cisneros 3 y Bryan Carabalí 11 (fi); Marcos Chacón 6, Kenneth Horton 5, Sebastián Carrasco 11, Carlos Rivero 8 y Mauro Cosolito 8. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 20-9, 42-30 y 63-51.

Arbitros: Pablo Estévez, Juan Fernández y Alberto Ponzo.

Estadio: Ciudad (Santiago del Estero).

Serie: Gimnasia 3-2.