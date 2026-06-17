Agravan la acusación por el femicidio de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Madeleine Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó un avance clave.

La Fiscalía agravó la imputación contra Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado en la causa, quien ahora enfrenta cargos por homicidio calificado por violencia de género (femicidio), criminis causae y alevosía.

La nueva acusación fue formalizada este martes durante una audiencia encabezada por el fiscal Raúl Garzón. Barrelier se negó a declarar y volvió a rechazar su participación en los hechos, aunque continuará detenido mientras avanza el proceso judicial.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el acusado habría engañado a Agostina para que concurriera a su vivienda del barrio Cofico, donde posteriormente fue víctima de un abuso sexual y asesinada. Los investigadores sostienen además que el crimen tuvo como finalidad ocultar el delito previo y garantizar la impunidad del agresor.

La figura de homicidio criminis causae se aplica cuando una persona mata para encubrir otro delito o evitar ser descubierta, mientras que la alevosía contempla situaciones en las que la víctima se encuentra en un estado de indefensión que facilita la comisión del crimen.

Para los investigadores, Barrelier no solo habría cometido el ataque, sino que también intentó hacer desaparecer el cuerpo para dificultar el esclarecimiento del caso. Los restos de la adolescente fueron hallados el 30 de mayo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

La audiencia de este martes representó la tercera indagatoria del acusado. En una instancia anterior había asegurado que Agostina se retiró del lugar en un automóvil rojo, una versión que quedó descartada por las pruebas reunidas durante la investigación.

La causa también involucra a Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, quienes permanecen detenidos acusados de encubrimiento agravado y serán indagados en las próximas horas. La Fiscalía no descarta que sus situaciones procesales puedan agravarse a medida que avance la investigación.

Con la nueva calificación legal, Barrelier enfrenta una de las acusaciones más graves previstas por el Código Penal argentino, con una eventual condena a prisión perpetua en caso de ser hallado culpable.