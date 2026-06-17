Ricardo Prim, padre del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, rompió el silencio tras la tragedia aérea ocurrida en Río de Janeiro y aseguró que no cree que la muerte de su hijo haya sido producto de un accidente.

El padre de Gaspi duda de la versión oficial: "Para mí fue un atentado"

El joven creador de contenidos falleció el pasado domingo en el choque de dos helicópteros en Brasil, un siniestro que también se cobró la vida del cineasta Lucas Vignale y del cantante estadounidense Oliver Tree.

Aún conmocionado por la pérdida, Prim expresó profundas dudas sobre las circunstancias del hecho y planteó una hipótesis que se aleja de la versión preliminar de las autoridades.

“No se sabe si fue un accidente o un atentado. Me llegan muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado”, afirmó desde Puerto Madryn, donde atraviesa el duelo junto a su familia.

El padre del influencer reconoció que todavía no logra asimilar lo ocurrido. “Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi, sin saber que no está. Me enteré al mediodía del domingo y todavía no caigo”, expresó.

En un testimonio cargado de emoción, recordó a su hijo como un joven que atravesaba uno de los mejores momentos de su vida personal y profesional. “Murió de una manera muy injusta. El dolor es por Gaspi, no por nosotros. Tenía apenas 23 años y estaba viviendo un gran presente”, sostuvo.

Mientras tanto, la investigación sobre el choque de las aeronaves continúa en Brasil para determinar las causas que provocaron la tragedia.

Por otra parte, se confirmó que el cuerpo de Gaspi ya fue liberado para su repatriación. Debido al impacto emocional que provocó la noticia, la familia decidió no viajar a Brasil y delegó los trámites en dos amigos cercanos del joven, quienes se encuentran gestionando el regreso de sus restos a la Argentina.