Sebastián Carrasco es el MVP de las finales de La Liga Nacional 2025/26

El base fue elegido como el Jugador Más Valioso de las Finales de la Liga Nacional tras liderar a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia hacia el segundo título de su historia.

La conquista de Gimnasia tuvo varios protagonistas, pero hubo uno que brilló especialmente en la serie decisiva. Sebastián Carrasco fue elegido MVP de las Finales de la Liga Nacional luego de convertirse en una de las piezas fundamentales del equipo dirigido por Pablo Favarel en el camino hacia el campeonato.

El base chileno cerró la serie con promedios de 12,8 puntos, 1,3 rebotes, 2,8 asistencias y 1,0 recuperos por partido, números que reflejan su influencia en ambos costados de la cancha y su importancia en los momentos más determinantes de la definición frente a Quimsa.

Tras recibir la distinción individual más importante de las Finales, Carrasco no ocultó su emoción y recordó el largo camino recorrido para llegar a este momento. "Es una locura, no lo puedo creer. Pienso en todos los años de esfuerzo; vine a Argentina a ver qué pasaba, pero nunca me imaginé esto. Uno obviamente tiene muchas ganas de hacerlo bien, trabajar, pero si me decían que íbamos a salir campeones y me iban a elegir MVP, no lo hubiera creído", confesó.

El base también dedicó el reconocimiento a las personas que lo acompañaron durante su carrera y que fueron fundamentales en su crecimiento. "Esto es gracias al esfuerzo que he hecho durante muchos años. Estoy lejos de mi familia y de mi novia, esto es para ellos y para dos abuelos que tengo en el cielo. Uno se me fue hace muy poco", cerró conmovido.

Carrasco fue una de las grandes figuras de un Gimnasia que construyó su campeonato desde la intensidad defensiva, el juego colectivo y la fortaleza mental. Y aunque el título quedará para siempre en la historia del club, el MVP de las Finales será un reconocimiento imborrable para uno de los grandes protagonistas de la conquista.