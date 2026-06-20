Camioneros preparó 2.500 porciones de locro patriótico

Fueron distribuidas de manera gratuita a mediodía de este sábado en la Plaza 20 de Noviembre de Caleta Olivia.

De esta manera, el gremio de Camioneros en Santa Cruz sumó su adhesión al Día de la Bandera, acompañando a cientos de familias de esta ciudad que atraviesan dificultades económicas.

El secretario general, Sergio Sarmiento, dio que la crisis social y laboral continúa agravándose en esta provincia citando que, a modo de ejemplo, ya son una constante las protestas de trabajadores estatales de diferentes ámbitos, a los que ahora se suma la del personal policial como nunca antes habia ocurrido.

A esto se suma la gran cantidad de personas que no tienen trabajo y se va resintiendo el tejido social, por lo cual Camioneros procura brinda su colaboración a quienes más la necesitan.