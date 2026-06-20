Camioneros preparó 2.500 porciones de locro patriótico

De esta manera, el gremio de Camioneros en Santa Cruz sumó su adhesión al Día de la Bandera, acompañando a cientos de familias de esta ciudad que atraviesan dificultades económicas.
El secretario general, Sergio Sarmiento, dio que la crisis social y laboral continúa agravándose en esta provincia citando que, a modo de ejemplo, ya son una constante las protestas de trabajadores estatales de diferentes ámbitos, a los que ahora se suma la del personal policial como nunca antes habia ocurrido.
A esto se suma la gran cantidad de personas que no tienen trabajo y se va resintiendo el tejido social, por lo cual Camioneros procura brinda su colaboración a quienes más la necesitan.