Municipio y Universidad impulsaron jornada de derechos y diversidad

La Secretaría de Políticas Integrales de la municipalidad de Caleta Olivia, junto con la UNPA, organizaron una jornada de promoción de derechos, sensibilización y reflexión.

El encuentro tuvo lugar el martes en la cantina universitaria y estuvo vinculado al Programa de Género y Diversidad de la casa de altos estudios.

La propuesta se desarrolló en el marco del Mes Internacional del Orgullo y contó con la participación de diversas áreas municipales, entre ellas la Dirección de Diversidad, Derechos Humanos y el Área de Promoción y Difusión de Derechos, junto a referentes universitarios vinculados a la temática.

Se instalaron stands informativos destinados a estudiantes y comunidad universitaria, donde se brindó material de difusión, asesoramiento sobre derechos, salud sexual integral y acceso a distintos recursos de promoción y prevención.

Además, se distribuyeron gratuitamente insumos como preservativos, copas menstruales y productos de gestión menstrual.

La directora de Diversidad del municipio, Patricia Rearte, destacó la importancia de generar estos espacios dentro de ámbitos educativos y remarcó que la iniciativa busca no solo conmemorar una fecha significativa para el colectivo LGTBIQ+, sino también promover el conocimiento y la construcción de una sociedad más inclusiva.

Asimismo, valoró el trabajo articulado entre el Municipio y la UNPA UACO, señalando que la cooperación entre ambas instituciones fortalece el alcance de las políticas públicas orientadas a la diversidad y los derechos humanos.

La jornada reafirmó el compromiso de la Municipalidad de Caleta Olivia y de la UNPA UACO con la construcción de espacios de participación, inclusión y promoción de derechos, fortaleciendo el trabajo conjunto en beneficio de toda la comunidad.

Fuente: Prensa Municipal