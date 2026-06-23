La pareja de Ariel Cardozo celebró la detención de los Durán

Agustina Rosas compartió un mensaje en redes sociales luego de la captura de Uriel Durán, el último prófugo por el homicidio ocurrido en octubre de 2025. Expresó alivio al conocer que todos los acusados ya se encuentran detenidos.

Agustina Rosas, novia de Ariel Cardozo, manifestó su emoción a través de las redes sociales tras la detención de Uriel Durán, señalado como el último prófugo en la causa por el homicidio del joven asesinado el 5 de octubre de 2025 en Comodoro Rivadavia.

La publicación se conoció pocas horas después de que la Policía del Chubut confirmara la captura del sospechoso. “Siempre confié en Dios y dejé todo en sus manos. Y aunque nada ni nadie te devuelve, hoy mi corazón tiene un poco de tranquilidad porque se está haciendo justicia por vos, mi gran amor”.

En el mismo mensaje, agregó: “Dejo todo en las manos del Señor, sé que su justicia es divina y vas a poder descansar y encontrar la paz”, reflejando el alivio que le produjo el avance de la causa.

La detención de Durán se produjo durante la madrugada del domingo, en el marco de un operativo desplegado tras el asalto armado a un camión de transporte de mercaderías sobre la Ruta 3. Durante ese hecho, el conductor recibió un disparo en el abdomen y los delincuentes se apoderaron de más de 40 millones de pesos.

La búsqueda movilizó a distintas divisiones de la Policía del Chubut y contó con la participación del perro rastreador D’Artagnan, de la División Canes. Finalmente, los efectivos hallaron a tres hombres escondidos en un sumidero natural, entre ellos a Durán, quien registraba un pedido de captura por el crimen cometido en una estación de servicio ubicada en Yrigoyen y Pellegrini.

Con esta detención, todos los hermanos acusados de intervenir en el asesinato quedaron a disposición de la Justicia. Uno de ellos había sido arrestado poco después del ataque, mientras que otro fue detenido el 1 de mayo. Los imputados afrontan cargos por homicidio agravado por el uso de arma de guerra y premeditado.