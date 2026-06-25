Aparicio impulsa iniciativas para proteger salarios de estatales

El concejal Carlos Aparicio impulsa dos iniciativas destinadas a evitar que los descuentos sobre haberes continúen afectando los ingresos de trabajadores activos y jubilados estatales santacruceños.

“No estamos planteando privilegios ni beneficios extraordinarios, estamos planteando que los trabajadores puedan vivir con dignidad”, señaló el edil en vísperas de la sesión que se realizará en el centro de jubilados del SUPeH.

Los proyectos surgen a partir de una problemática que se volvió cada vez más visible en los últimos meses.

Casos de trabajadores activos y jubilados de organismos estatales, cuyos ingresos quedaron fuertemente comprometidos por descuentos automáticos, préstamos y otros compromisos financieros, lo cual encendió una señal de alerta sobre la necesidad de establecer mecanismos que garanticen la protección de los haberes.

Una de las iniciativas propone solicitar al Ejecutivo Municipal que evalúe la implementación de un límite para las deducciones, descuentos y retenciones practicadas sobre los haberes de los agentes municipales, estableciendo que no superen el 25 por ciento del salario neto percibido.

Asimismo, plantea revisar los convenios y mecanismos vigentes que permiten descuentos directos sobre los sueldos, con el objetivo de prevenir situaciones de sobreendeudamiento.

La segunda propuesta está dirigida a la Cámara de Diputados de Santa Cruz y busca promover el tratamiento de una ley provincial destinada a proteger los ingresos de trabajadores activos y jubilados, incorporando herramientas que permitan limitar la afectación de los haberes y generar mecanismos de asistencia para quienes atraviesan situaciones críticas vinculadas al endeudamiento.

“Estamos viendo cómo cada vez más trabajadores llegan a fin de mes con enormes dificultades. No estamos hablando solamente de números o porcentajes. Estamos hablando de familias que tienen que elegir qué gasto afrontar primero porque una parte importante de sus ingresos queda absorbida por descuentos y obligaciones financieras”, sostuvo el edil justicialista.