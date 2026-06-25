Prácticas profesionalizantes para estudiantes de Biología

El intendente Pablo Carrizo encabezó el miércoles la firma de un convenio entre la municipalidad y la Escuela de Biología Marina y Laboratorista Nº 1 de Caleta Olivia.

Mediante el mismo, 70 estudiantes de sexto año podrán realizar prácticas profesionalizantes en distintas áreas de la administración municipal.

El acto tuvo lugar en el SUM del Centro Cultural con la presencia de integrantes del gabinete comunal, como así también de directivos, docentes y alumnos de la escuela beneficiada.

En ese marco, la supervisora de Políticas Laborales y Gestión Comunitaria de la Secretaría de Desarrollo Social, Francisca Gil, destacó que “apostamos al potencial técnico que tenemos en Caleta Olivia, porque serán nuestros futuros trabajadores”.

Asimismo, detalló que los70 estudiantes, tanto varones como mujeres, serán distribuidos principalmente en la Subsecretaría de Gestión Ambiental y en áreas dependientes de la Secretaría de Hacienda, como Comercio y Bromatología, donde podrán conocer el funcionamiento de cada sector y desarrollar habilidades vinculadas al trabajo en equipo, la comunicación y la resolución de conflictos.

Por su parte, la directora de la EBiMaL, Marcia Vera, valoró la apertura del municipio para acompañar la formación de los estudiantes y remarcó el entusiasmo demostrado por los jóvenes.

“Para ellos es totalmente importante porque después de seis años de formación pueden poner en práctica todos los conocimientos adquiridos. Las expectativas eran muy altas y están muy contentos con esta oportunidad”, señaló.

Las prácticas comenzarán en las próximas semanas y se extenderán hasta noviembre, garantizando la participación de la totalidad de los estudiantes involucrados y consolidando una articulación estratégica entre la municipalidad y las instituciones educativas de la ciudad.