El intendente recibió a integrantes de editorial

Los visitantes le entregaron al jefe comunal de Caleta Olivia un ejemplar de su producción literaria que reúne el trabajo de 39 artistas de distintos puntos de la provincia de Santa Cruz.

Durante el encuentro realizado el jueves, los autores compartieron con el intendente y miembros de su gabinete los alcances de esta antología, concebida como un espacio de encuentro entre escritores, poetas, fotógrafos e ilustradores, con el objetivo de preservar y difundir la memoria, la identidad y el patrimonio cultural santacruceño.

Carrizo felicitó a los impulsores de la iniciativa por el compromiso con la cultura y destacó la importancia de generar propuestas que fortalezcan la identidad provincial, promuevan el talento de los artistas locales y dejen un valioso legado para las futuras generaciones.

La obra constituye un testimonio del potencial creativo de Santa Cruz, integrando diferentes expresiones artísticas en una publicación colectiva que refleja la riqueza cultural del territorio y el valor de la construcción conjunta.

Fuente: Prensa Municipal