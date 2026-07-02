El municipio volvió a entregar títulos de propiedad

Fue en Caleta Olivia, tras un trabajo articulado entre la Secretaría de Planificación y la Comisión Bidepartamental de Tierras.

El acto se llevó a cabo a mediados de esa semana y fue encabezado por el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, contándose además con la participación de los concejales Facundo Belarde e Iris Casas, y secretarios del gabinete.

De esta manera, la comuna avanza en un proceso clave para brindar seguridad jurídica y fortalecer el acceso formal a la propiedad para familias de la ciudad.

En este marco, la concejal Casas destacó que se trata de la primera entrega del año, subrayando que el trabajo de la Comisión Bidepartamental permite dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos.

“Es muy importante que la comunidad se acerque al área de Tierras para iniciar el trámite. Sabemos que es un proceso que lleva tiempo, pero hoy vemos cómo muchas familias finalmente pueden acceder a este derecho”, expresó la edil.

Por su parte, el secretario de Planificación. Jorge García, explicó que cada entrega representa la culminación de un circuito administrativo que involucra distintas áreas municipales, entre ellas Tierras y Catastro, junto con el área legal y técnica, además de la Comisión Bidepartamental.

Asimismo, el funcionario señaló que el decreto de titularidad constituye una instancia previa y fundamental para la obtención definitiva del título de propiedad, permitiendo ordenar y agilizar el proceso administrativo de cada adjudicatario.

Finalmente, el intendente Carrizo valoró el compromiso del equipo municipal y destacó que este tipo de acciones forman parte de uno de los ejes prioritarios de la gestión.

“Este es el camino que nos marcamos desde el inicio: acompañar a los vecinos y garantizarles herramientas concretas para mejorar su calidad de vida. Sabemos lo que significa para una familia contar con su título de propiedad y vamos a seguir trabajando con el mismo compromiso para llegar a muchos más caletenses”, manifestó el jefe comunal.

Fuente: Prensa Municipal