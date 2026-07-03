Dictan capacitación para actuar ante casos de violencia género

Se dictó una capacitación orientada al abordaje de situaciones vinculadas con la violencia de género.

La capacitación tuvo lugar en instalaciones de la Terminal de Ómnibus y fue organizada por la Secretaria de Políticas Integrales para la Igualdad que depende del municipio de Caleta Olivia.

La titular de esa cartera, Paola Ramos, explicó que se decidió intervenir en este espacio entendiendo que es un punto de gran circulación de personas, donde se pueden observar diferentes situaciones, ante lo cual resulta fundamental que el personal tenga las herramientas adecuadas para actuar.

“Esto se ha pedido tanto por el intendente Pablo Carrizo, como por el secretario de Gobierno, Lucas Haidamaschuk, entendiendo que tiene que ser una política de gobierno la prevención”, expresó.

Durante el encuentro, se trabajó sobre marcos normativos y protocolos de actuación, con el objetivo de brindar al personal herramientas concretas para identificar, registrar y derivar correctamente situaciones que puedan presentarse en la cotidianeidad laboral.

Asimismo, hizo saber que se suministró información precisa y actualizada sobre teléfonos de emergencia, contactos de guardia y canales de intervención, para actuar de manera adecuada sin revictimizar a la persona afectada.

Finalmente, Ramos invitó a instituciones educativas, organizaciones sociales y demás entidades interesadas a solicitar estos espacios de formación y reflexión.

En ese marco, recordó que la Secretaría cuenta con un equipo interdisciplinario especializado para acompañar estas instancias y reafirmó que “la educación es la única manera de prevenir la violencia”.

Fuente: Prensa Municipal