Entregan equipamiento a la Escuela de Biología Marina

El Ministerio de la Producción, Comercio e Industria recibió equipamiento para prácticas científicas de laboratorio.

La iniciativa responde a un convenio con el Gobierno provincial, el cual garantiza que el equipamiento sea utilizado exclusivamente para actividades de enseñanza, investigación, experimentación científica y formación técnica.

De la entrega participaron la ministra provincial de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el secretario de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko; y el subsecretario de Coordinación Pesquera, David Noriega.

Por parte del Consejo Provincial de Educación estuvieron presentes el director provincial Alejandro Vázquez; la directora provincial de Educación Técnica Profesional, Sandra Ortiz; y la directora general de Educación Técnica de Nivel Superior, Romina Santarelli.

La donación comprende 32 jaulas de policarbonato Tecniplast para ratas y ratones, junto con 32 tapas de acero, 32 botellas de policarbonato de 700 ml y 32 picos de acero inoxidable, elementos que permitirán mejorar las prácticas de laboratorio, la investigación científica y la formación de los estudiantes.

Los materiales provienen de una donación realizada por Compañía General de Combustibles (CGC) y fueron administrados por la Secretaría de Pesca hasta su asignación definitiva.

La decisión de destinarlos a la Escuela de Biología Marina responde a la compatibilidad de sus actividades académicas y de investigación con el objetivo original de fortalecer el desarrollo científico y la actividad pesquera de la provincia.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz