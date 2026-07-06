La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Tatiana Noemí Hueiquen, de 36 años, cuyo paradero se desconoce desde el domingo 5 de julio.

Preocupación por la desaparición de una mujer: activaron un operativo de búsqueda

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la mujer fue vista por última vez en inmediaciones del barrio La Floresta, en la zona sur de Comodoro Rivadavia. A partir de la denuncia, se activaron los protocolos correspondientes y comenzaron las tareas destinadas a reconstruir sus últimos movimientos.

Tatiana Hueiquen mide aproximadamente 1,59 metros, pesa alrededor de 70 kilos, es de contextura robusta, tez trigueña y tiene el cabello corto de color marrón oscuro. Hasta el momento, no se informó qué vestimenta llevaba al momento de su desaparición.

Un dato relevante para la investigación es el vehículo en el que se movilizaba: un Volkswagen Gol Trend, dominio NFW-747. Las autoridades solicitaron prestar especial atención ante cualquier posible avistamiento del automóvil.

Hueiquen es reconocida por su participación vecinal en el barrio La Floresta. Tras conocerse la búsqueda, vecinos y referentes comunitarios comenzaron a difundir la información para colaborar con su localización.

Desde la Policía solicitaron que cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero de la mujer, sus últimos movimientos o la ubicación del vehículo se comunique inmediatamente con la División Búsqueda de Personas al 297 408-2600, con el 101 o con la dependencia policial más cercana.

El operativo continúa activo y las autoridades remarcaron la importancia de comunicar cualquier información que pueda contribuir con la búsqueda, evitando difundir rumores o hipótesis que no hayan sido confirmadas oficialmente.