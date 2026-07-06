El violento episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo en el barrio Máximo Abásolo.

Amenazó de muerte a un vecino con un cuchillo y terminó detenido

Un hombre de 53 años fue detenido durante la madrugada de este domingo en el barrio Máximo Abásolo, acusado de irrumpir en la vivienda de un vecino y amenazarlo de muerte con un cuchillo. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Seccional Séptima.

El hecho se registró alrededor de las 2:00, mientras personal policial efectuaba un patrullaje preventivo por la jurisdicción. En ese contexto, los uniformados observaron a dos mujeres discutiendo con un hombre en la vía pública, por lo que intervinieron para determinar lo sucedido.

Durante la entrevista, una de las mujeres manifestó que el individuo había ingresado momentos antes a su domicilio y amenazado de muerte a su esposo utilizando un arma blanca. Ante la gravedad de la denuncia, los efectivos procedieron a reducir al sospechoso empleando la fuerza mínima indispensable y lo trasladaron a la dependencia policial en calidad de detenido judicial.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes, realizó el relevamiento fotográfico y secuestró un cuchillo con mango de plástico blanco, presuntamente utilizado durante el episodio.

Asimismo, los investigadores constataron la existencia de cámaras de videovigilancia en viviendas de la cuadra, cuyas imágenes podrían aportar elementos de interés para el avance de la causa.

La Fiscalía de turno y la Oficina Judicial fueron notificadas del procedimiento y dispusieron que el imputado permaneciera alojado en la dependencia policial hasta la audiencia de control de detención, prevista para el transcurso de este lunes.