El municipio de Caleta Olivia promovió la iniciativa con una pantalla gigante en gimnasio “Pancho Cerda”, ubicado en barrio Rotary 23.

"El Mundial en tu Barrio" reunió a más de mil vecinos en un gimnasio

Impulsado por la gestión del intendente Pablo Carrizo, “El Mundial en tu Barrio” convocó a más de mil vecinos de todas las edades que compartieron la transmisión del partido que la Selección Argentina le ganó agónicamente a Egipto el martes por 3 a 2.

Además, en ese espacio pensado para toda la familia, hubo sorteos de premios, actividades recreativas y el servicio gratuito de transporte de colectivos entre las 11 y las 16.

El intendente destacó la importancia de acercar este tipo de propuestas a los barrios y generar espacios de encuentro para la comunidad.

“Para nosotros es muy importante que la gente participe. Esta propuesta nació en una mesa de gabinete, pensando en estar más cerca de los vecinos y compartir juntos la pasión que despierta el Mundial. Más allá de la situación que atraviesan el país, la provincia y nuestra ciudad, entendimos que era importante brindarles este mimo a las familias caletenses”, expresó el funcionario.

Por su parte, el secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones, realizó un balance muy positivo de la jornada y resaltó el trabajo conjunto del equipo municipal. “Estamos muy contentos por la respuesta de la gente. Más de mil personas acompañaron esta propuesta y eso nos llena de satisfacción. Fue un lindo partido para compartir en familia; ver el gimnasio colmado nos demuestra que estas iniciativas valen la pena”, manifestó.

Fuente: Prensa Municipal