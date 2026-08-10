Lunes frío: la semana comienza con apenas 1°C y cielo algo nublado

Comodoro Rivadavia inicia este lunes 10 de agosto con una mañana fría, aunque sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura irá en aumento durante la tarde y el viento se mantendrá leve a moderado durante toda la jornada.

El comienzo de la semana estará marcado por las bajas temperaturas en Comodoro Rivadavia. Durante la mañana de este lunes, el termómetro rondará apenas 1°C, con cielo algo nublado y viento del oeste de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde se espera una mejora en las condiciones, con cielo ligeramente nublado y una temperatura que alcanzará los 7°C. El viento disminuirá su intensidad y soplará desde el oeste a velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Por la noche, la temperatura volverá a descender hasta aproximadamente 4°C, mientras que el cielo permanecerá algo nublado. El viento será leve, de entre 7 y 12 km/h, cambiando su dirección predominante hacia el noroeste.

La buena noticia es que no se esperan lluvias durante toda la jornada, ya que la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% para la mañana, la tarde y la noche.