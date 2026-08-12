Miércoles: la máxima llegará a los 8°C en Comodoro

La jornada comenzó con apenas 1°C y se espera cielo parcialmente nublado durante todo el día. El viento será leve a moderado y la probabilidad de precipitaciones se mantendrá prácticamente nula.

Comodoro Rivadavia tendrá este miércoles 12 de agosto otra jornada marcada por las bajas temperaturas, aunque sin lluvias y con condiciones relativamente estables durante todo el día.

Durante la mañana, la temperatura rondará apenas 1°C, con cielo parcialmente nublado. El viento soplará desde el este a velocidades de entre 13 y 22 km/h y no se esperan precipitaciones.

Hacia la tarde, el termómetro alcanzará una máxima de 8°C, mientras se mantendrá el cielo parcialmente nublado. El viento continuará del este, también entre 13 y 22 km/h.

Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 6°C y el viento disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 km/h y predominio del noreste.

La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche se ubicará entre el 0 y el 10%.

De esta manera, Comodoro tendrá un miércoles frío pero tranquilo, sin lluvias previstas y con poco viento en comparación con las jornadas típicamente ventosas de la ciudad.