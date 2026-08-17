El lunes se presenta nublado y con una tarde templada

La jornada tendrá cielo mayormente nublado durante la mañana y la noche, mientras que por la tarde se espera nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados, con vientos del sudeste y ráfagas de hasta 50 km/h.

El lunes 17 de agosto se presentará con cielo mayormente nublado durante la mañana, nublado por la tarde y nuevamente mayormente nublado hacia la noche. No se prevén precipitaciones para la jornada.

La temperatura alcanzará los 14 grados durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche descenderá a 12 grados.

El viento soplará desde el sudeste durante buena parte del día, con velocidades de entre 23 y 31 km/h durante la mañana y la tarde. En esos períodos, las ráfagas podrán alcanzar entre 42 y 50 km/h. Hacia la noche, el viento disminuirá y se ubicará entre 13 y 22 km/h.

Para el martes se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 12, con posibilidad de lluvias aisladas durante la mañana. El miércoles, en tanto, tendrá cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 9 y 14 grados.