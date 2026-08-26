Secuestro de dos armas y municiones en Km 8

Un hombre de 44 años fue imputado tras ser identificado con una pistola Bersa TPR9 y otra de aire comprimido en una Renault Kangoo. También llevaba 40 cartuchos calibre 9 milímetros.

El procedimiento se realizó este miércoles alrededor de las 14, durante un control vehicular en avenida Nahuel Huapi y pasaje Punta Borja, en Km 8.

En ese contexto, efectivos policiales detuvieron la marcha de una Renault Kangoo y, mientras verificaban la documentación del conductor, observaron un bulto dentro de una riñonera que llevaba en la cintura.

Ante la consulta policial, el hombre mostró voluntariamente el contenido y colocó los elementos sobre el asiento del acompañante. Allí encontraron una pistola Bersa TPR9 calibre 9 milímetros, con el cargador colocado pero sin municiones, y una pistola de aire comprimido destinada al disparo de postas de goma. También llevaba 40 cartuchos calibre 9 milímetros.

El hombre contaba con credencial de legítimo usuario, aunque, según la información oficial, la manera en que trasladaba las armas habría incumplido las condiciones previstas para su transporte.

Tras la intervención del Ministerio Público Fiscal, se dispuso el secuestro de las dos armas y las municiones. El hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde fue notificado de la imputación por una presunta infracción a la normativa nacional sobre armas de fuego y explosivos.

La Fiscalía determinó que no quedara detenido, debido a que la pistola Bersa no tenía municiones en el cargador ni en la recámara para su utilización inmediata.